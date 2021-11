Subaru WRX S4 (2022) Premiere in Japan

Kommt jetzt endlich der STI-Subaru?

Die eingeschworene Fangemeinde des wilden WRX ist seit Monaten ziemlich hibbelig. Denn mit der Premiere des neuen 2022er-Modells des Subaru WRX in den USA wurde zwar das neue Outfit und ein neuer 2,4-Liter-Boxer vorgestellt. Aber die ultimative Krawall-Variante war nicht dabei, stattdessen sind 275 PS vorerst das Limit. Von einem STI in der traditionellen Linie des Vorgängers war aber bei der Präsentation im September weit und breit nichts zu sehen.

Subaru WRX S4 im Teaser-Video

Da sorgt ein neues Teaser-Video der Japaner natürlich sofort für Puls in der WRX-Community: Es weist auf die bevorstehende Premiere des WRX S4 in Japan hin, die noch im November stattfinden soll. Noch spannender: An Front und Heck des Modells im Teaser-Video huscht jeweils für einen ganz kurzen Moment ein STI-Badge durchs Bild – achten Sie einmal im Video darauf.

Subaru/YT Für einen kurzen Moment ist im Teaser-Video das STI-Emblem zu erkennen.

Allerdings lässt der Wagen, der bis auf die Typschilder ansonsten exakt der in den USA vorgestellten Version zu entsprechen scheint, keine weiteren Rückschlüsse auf eine leistungsgesteigerte Variante zu, auch die üblichen WRX STI-Insignien wie etwa ein amtlicher Heckflügel sind nicht zu entdecken. So ist es sehr wahrscheinlich, dass der Subaru WRX STI/S4, den die Marke in Kürze für den japanischen Markt präsentieren wird, lediglich für Japan eine zusätzliche Bezeichnung erhält, ansonsten aber keine neuen Überraschungen zu bieten hat.

Auf eine Brutal-Version des WRX mit deutlich jenseits der 300-PS-Marke müssen wir also weiterhin warten. Allerdings, da ist sich die Gerüchteküche ziemlich sicher, wird ein "echter" WRX STI im kommenden Jahr Premiere feiern, momentan rechnen konservative Glaskugel-Gucker mit einer nur wenig über der bisherigen Leistung des Vorgängers (345 PS) liegenden Variante des neuen Boxer-Motors. Es bleibt spannend.

Fazit

Mit einem Teaservideo weckt Subaru neue Hoffnung auf eine leistungsstärkere STI-Version des neuen WRX. Doch das Video zeigt offenbar nur die Japan-Version des bereits in den USA präsentierten neuen Modells.