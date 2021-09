Subaru WRX (2022) Premiere Neuer Sport-Subaru kommt mit 275 PS

Ganz so viele waren es dann doch nicht: Im Vorfeld der Subaru WRX-Premiere hatten Fans vermutet, dass die Japaner ihrem Kult-Modell bis zu 400 PS spendieren werden. Doch auch mit den jetzt offiziell bestätigten 271 hp der US-Version, umgerechnet 275 PS, ist man sicher nicht zum Windschattenschleicher verurteilt. Entlockt werden diese 275 PS und die 350 Newtonmeter einem neuen Boxermotor mit 2,4 Liter Hubraum und Turboaufladung. Die verhältnismäßig bescheidene Literleistung (zum Vergleich: Der Toyota Yaris GR schöpft seine 261 PS aus einem 1,6-Liter-Triebwerk) lässt vermuten, dass da noch einiger Spielraum nach oben für Tuningmaßnahmen besteht, unter anderem in Form einer STI-Version.

Im Video: Der neue Subaru WRX

In der Formensprache macht der neue Subaru WRX einen auf harter Bursche: Scharfe Karosseriekanten, stark ausgestellte Radhäuser, die obligatorische Turbo-Hutze auf der Haube und ein im Vergleich zur Vorgänger-Generation merklich größerer Sechseck-Kühlergrill. Schwarz abgesetzte Formteile am Radlauf und den Schürzen signalisieren Offroad-Rauflust, der verhältnismäßig zivile Spoiler ist in die Heckklappe integriert.

Das modernisierte Cockpit setzt weiterhin auf klassische Rundinstrumente mit großem Drehzahlmesser, das unten abgeflachte Sportlenkrad bringt Rallye-Feeling in die gute Stube. Für Subaru-Verhältnisse geradezu revolutionär ist das neue Zentraldisplay, hier setzt der WRX auf einen hochkant montierten Bildschirm im Format 11,6 Zoll. Wie bei einem Smartphone können die App-Symbole je nach persönlichen Vorlieben verschoben und konfiguriert werden.

Subaru

Der neue Subaru WRX ist wahlweise mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder der Sport-Lineartronic erhältlich. Dieses prinzipiell stufenlose Automatikgetriebe bekommt im WRX acht speziell auf den Drehmomentverlauf angepasste "Schaltpunkte", die sich auch über Lenkradpaddel abrufen lassen. Laut Subaru laufen die Wechsel dieser Fahrstufen jetzt bis zu 30 Prozent schneller ab als beim Vorgänger, außerdem schaltet das Getriebe beim Bremsen selbst herunter.

WRX GT mit elektronisch einstellbarem Fahrwerk

Als Top-Version der Baureihe fungiert künftig der WRX GT. Bei ihm ist nicht nur das Automatikgetriebe Serie, er ist auch ab Werk deutlich sportlicher ausgelegt. So bekommt der Subaru WRX GT ein Fahrwerk mit elektronisch einstellbaren Dämpfern sowie die Drive Mode Select-Steuerung, über die individuelle Einstellungen zum Beispiel für die Lenkung oder das Ansprechverhalten gefahren werden können. Ebenfalls serienmäßig beim WRX GT: Haftstarke Recaro-Sportsitze.

Subaru

Der neue Subaru WRX setzt selbstverständlich auf Allradantrieb und bekommt noch ein aktives Torque Vectoring-System zur bedarfsgerechten Drehmomentverteilung zwischen den Rädern mit auf den Weg. Der neue WRX baut nun wie alle anderen Subaru-Modelle auf der aktuellen Subaru Global Platform auf, was ihm laut Subaru im Vergleich zur Vorgänger-Generation eine um 28 Prozent erhöhte Steifigkeit und einen niedrigeren Schwerpunkt beschert.

In den USA wird Subaru den neuen WRX ab Anfang 2022 zu den Händlern stellen. Eine leistungsstärkere STI-Variante wird vermutlich einige Monate später nachgereicht, die wird dann über die von den Fans so sehnlich erhofften 400 PS verfügen. Preise gibt es noch keine, die aktuelle Generation des WRX startet in den USA bei umgerechnet 23.200 Euro vor Steuern. In diesem Bereich wird sich wohl auch der neue WRX bewegen. Ein offizieller Import nach Europa scheint angesichts der hiesigen CO2-Vorgaben eher unwahrscheinlich.

Umfrage 146 Mal abgestimmt Wünschen Sie sich den WRX auch in Deutschland? Na und wie, am besten sofort! Auf gar keinen Fall, der fährt ja noch mit Benzin! mehr lesen

Fazit

Subaru hat in den USA den neuen WRX für das Modelljahr 2022 präsentiert. Der Breitensportler tritt mit zahlreichen Neuerungen an, darunter ein aktives Fahrwerk und ein modernes Multimedia-System im Tablet-Stil.