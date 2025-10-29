Toyota Century V12 Coupé: Von wegen Elektro – Toyota kommt mit Zwölfzylinder

Mit dem am 29. Oktober in Japan vorgestellten Coupé-Konzept startet Toyota eine neue Marke. Mit den beiden bisherigen Century-Modellen, eine Limousine und ein großer SUV, wird das Coupé zum dritten Familienmitglied. Die Marke Century soll künftig als, so Toyota, "Ultra-Luxus-Marke" oberhalb des bisherigen Luxus-Ablegers Lexus positioniert werden. Damit einher geht auch eine Expansion auf den Weltmarkt, bislang waren Century-Modelle nahezu ausschließlich in Japan erhältlich.

Neuer Zwölfzylinder Zum Century Coupé gibt es von Toyota anlässlich der Präsentation keine weiteren Informationen. Abmessungen, Leistung, möglicher Marktstart – verraten die Japaner nicht. Einzig die Bezeichnung "V12" wird bekannt gegeben, das alleine ist im Elektro-Zeitalter schon eine kleine Sensation. Der letzte und bislang einzige V12 von Toyota, der 1GZ-FE, war 20 Jahre lang der Antrieb für die zweite Generation des Toyota Century.

In der "Präsidenten-Limousine" leistete der V12-Motor mit fünf Litern Hubraum je nach Auslegung bis zu 312 PS, es handelte sich um einen klassischen Saugmotor ohne Aufladung. In einem "Ultra-Luxus"-Coupé wie dem ausgestellten Konzept dürfte das nicht ganz genügen, schließlich stehen Modelle wie der Bentley Continental GT auf der erklärten Gegnerliste von Century. Gut möglich also, dass der künftige Zwölfzylinder Unterstützung durch einen Hybridantrieb und/oder Aufladung bekommt.

Das Century Concept unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Limousinen und dem 2023 vorgestellten SUV. Ein ungewöhnliches Detail ist der Verzicht auf eine Heckscheibe, das Heck ist vollflächig verkleidet. Eine klassische C- oder D-Säule ist nicht erkennbar.

Das Konzept sieht nach Serie aus Die Aufnahmen aus dem Innenraum lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Konzept bereits um den künftigen Serienstandard handelt und das Auto genau so auf den Markt kommen wird. Außergewöhnlich für ein Coupé ist der großzügige Sitzraum in der zweiten Reihe mit Einzelsitzen und viel Beinfreiheit. Ein kleines Auto wird das Century Coupé sicher nicht.