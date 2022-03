Toyota GR Corolla Neuer Hardcore-Toyota ist kein Aprilscherz

Akio Toyoda, Chef des japanischen Autobauers Toyota, unterstreicht immer wieder, wie sehr ihm sportliche Autos am Herzen liegen. Und blickt man in die jüngere Vergangenheit, so lässt Toyoda seinen Aussagen auch Taten folgen. Der GT86 machte den Anfang, dann verfeinerte die hauseigene Sportabteilung Gazoo Racing (GR) erst die neue Supra und später den Yaris als Ableger des aktuellen WRC-Rallyeautos. Nur das schon lange angekündigte Hybrid-Hypercar lässt auf sich warten; das Projekt stockt aus diversen Gründen.

Jetzt klopft der nächste Sport-Toyota an. Wie die Japaner nun offiziell verkündet haben, ziehen sie am Freitag, den 1. April 2022, das Tuch von einem komplett neuen GR-Sportwagen. Sie sagen zwar nicht explizit, dass es sich dabei um die GR-Version des Corolla handelt. Aber nach all den Teaser-Häppchen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten zu diesem Auto erreicht haben, kann es sich dabei nur um den Hot Hatch im Kompaktklasse-Format handeln.

Erste Design-Details

In einem kurzen Video gibt der neue GR Corolla erste Details von sich preis. Demnach erhält der Dynamiker weit ausgestellte Kotflügel, deren vordere Pendants hinter den Radhäusern über vertikal angeordnete Entlüftungs-Kiemen verfügen, über denen eine GR-Plakette prangt. Diese Buchstaben-Kombination findet sich auch auf den rot lackierten Bremssätteln. Ein weiterer Schriftzug lautet "GR-Four"; das Auto erhält demnach – wie der GR Yaris – einen Allradantrieb.

Weitere technische Details zum GR Corolla hält Toyota bislang geheim. Wahrscheinlich ist, dass er auf den Motor des GR Yaris zurückgreift. Dessen 1,6 Liter große Dreizylinder leistet unter Turbo-Zwangsbeatmung satte 261 PS und stellt maximal 360 Newtonmeter an Drehmoment bereit. Kombiniert wird er im kleineren Bruder einer manuellen Sechsgang-Schaltung. Dieser Antriebsstrang könnte so oder leicht modifiziert – in den internationalen Medien wird über etwa 300 PS spekuliert – auch in den Corolla wandern und schon wären die Japaner mit einem scharfen Hot Hatch bei der Musik.

Bisher nur mit zahmen Vierzylindern

Aktuell arbeiten im Corolla nur Vierzylinder-Motoren mit einem Leistungsspektrum von 116 bis 180 PS. Der Top-Motor ist als Hybrid ausgelegt. Als sportlichste Ausprägung ist eine GR Sport-Ausstattung zu haben.

Während für Japan und die USA über eine Markteinführung noch im Herbst diesen Jahres spekuliert wird, dürfte der Europastart des Toyota GR Corolla erst 2023 erfolgen. Über die Preise kann derzeit nur spekuliert werden. Der Japaner dürfte sich aber im Bereich des koreanischen Konkurrenten Hyundai i30 N ansiedeln. Dessen 250-PS-Version kostet mindestens 33.650 Euro, während die Performance-Variante mit 280 PS bei 36.900 Euro startet. Der kleinere GR Yaris steht mit 34.000 Euro in der Preisliste.

Fazit

Dass Toyotas echte Spaßmacher sein können, sobald das GR-Label an der Karosserie klebt, haben die GR Supra und der GR Yaris hinlänglich bewiesen. Für den nächsten Vertreter der Gazoo-Racing-Bande auf Basis des Corolla liegt die Messlatte also weit oben. Erste Hinweise, ob er sie überspringen kann oder doch eher in die Kategorie Aprilscherz eingeordnet werden muss, gibt es in wenigen Tagen, wenn das Modell und dessen Daten offiziell verkündet werden.