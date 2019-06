Toyota GR Super Sport Concept Hypercar mit 1.000 PS und LMP1-Technik kommt

Toyota arbeitet an einem Hypercar. Das GR Super Sport Concept hatten die Japaner auf dem Tokyo Auto Salon 2018 vorgestellt. Mit seinem Hybridantrieb kommt der GR auf 1.000 PS. Ab der Saison 2020/21 soll der in der WEC antreten. Das Hypercar kommt als Kleinserie aber auch auf die Straße.

Toyota setzt seine Fahrspaßphilosophie fort. Auf dem Tokyo Auto Salon 2018 zeigte der Autogigant das GR Super Sport Concept. Schon die Silhouette zeigt: Ich bin ein Hypercar, das abgeleitet ist vom Le Mans-Rennwagen TS050 Hybrid.

Um Toyotas supersportliches Konzeptfahrzeug kümmert sich Gazoo Racing. Unter dieser Marke bündelt der japanische Autobauer sein Motorsport-Programm, aber auch die Optimierung von Straßenautos. Je nach Label (GR Sport, GR, GRMN und MN) verändern die Spezialisten die Optik, das Fahrwerk oder tunen den Motor. Im Falle des GR Super Sport Concept ist Gazoo Racing in allen Bereichen aktiv.

Hybridantrieb mit 1.000 PS

Es braucht nicht viel Vorstellungskraft, dass unter der Karosserie mit den geschwungenen Kotflügeln reichlich Leistung steckt. Die flachen Seitenkästen, die Finne, die aus dem Cockpitdach wächst und der Heckflügel erinnern an den Le Mans-Rennwagen. Beim Antriebsstrang setzt der GR Super Sport weitestgehend auch auf Elemente aus dem Langstreckenrennwagen. Die Japaner kombinieren so einen 2,4 Liter großen V6 mit Biturboaufladung mit dem Hybridsystem aus dem WEC-Renner. In Summe soll der Antrieb 1.000 PS freisetzen können. Im Rennwagen wird die Leistung vom Reglement auf 750 PS bei einem Gewicht von mindestens 1.100 Kilogramm begrenzt. Einen Tag vor dem Start zum 24h-Rennen Le Mans 2018 bestätigte Toyota, dass der GR nicht nur ein Concept bleibt, sondern auch auf öffentlichen Straßen in kleiner Stückzahl zu sehen sein wird. Ein Datum nannten die Japaner nicht. „In naher Zukunft. Wann genau ist noch ein Geheimnis.“ Damit positioniert sich der Toyota GR Super Sport als Gegner für das Mercedes-AMG Project One.

Toyota GR Super Sport Concept auf Testfahrt

Nach dem Ausstieg von Porsche fuhr Toyota als einziger Hersteller in der LMP1-Klasse der Sportwagen-WM (WEC) weiter. 2019 holten die Japaner in Le Mans einen Doppel-Sieg und kündigte direkt an, ab 2020 mit einem neuen Auto in der WEC weiter anzutreten. Und zwar mit einem Hybrid-betriebenen Prototypen auf Basis des GR Super Sport. Sowohl die Straßen- als auch die Rennversion des Supersportwagens werden in den Technikzentren des Unternehmens in Toyota City, Higashi-Fuji und Köln entworfen und intensiv weiterentwickelt.

Der aktuelle LeMans-Erfolg dürfte sicher auch die Nachfrage nach einem waschechten Supersportwagen für die Straße ankurbeln. Um die Geschichte abzurunden: Der Motorsportweltverband FIA und die ACO, Ausrichter des 24h-Rennens von Le Mans, stellte in Le Mans 2018 die neuen Eckpfeiler eines LMP1-Reglements ab 2020 vor. Die Prototypen sollen besser mit den Herstellern identifizierbar sein und deshalb im Stile der Hypercars aufgebaut werden. Das soll neue Hersteller anlocken. Und Toyota halten. Die Japaner saßen am Verhandlungstisch und haben indirekt bestätigt, dass das GR Super Sport Concept als optische Basis für einen Prototypen in der Le Mans-Topklasse ab 2020 herhalten wird.

Toyota-Präsident auf Testfahrt

Neu befeuert wird das Hypercar durch ein jetzt veröffentlichtes Video der Japaner, das den GR Super Sport bei Testfahrten auf dem Fuji Speedway zeigt. Am Steuer: Toyota-CEO und Präsident Akio Toyoda. Zu sehen sind auch verschiedene details. So haben die Japaner gegenüber dem Concept Car die Auspuffführung modifiziert. Im zweisitzigen Cockpit gibt es ein großes Zentraldisplay.