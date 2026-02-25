Toyota RAV 4 GR Sport: Neue Aeroteile aus der TRD-Performance-Abteilung

Optisch schärft TRD den RAV4 GR Sport mit einem eigenständigen Aerodynamikpaket nach. Dazu zählen ein markanter Frontspoiler, neu gestaltete Seitenschweller sowie ein modifizierter Heckstoßfänger mit Spoilerelement. Die Anbauteile sind schwarz gehalten und mit Gunmetal-Akzenten kombiniert, was dem SUV einen dynamischeren Auftritt verleihen soll. 20-Zoll-Leichtmetallräder und weitere Exterieur-Details wie GR-Schriftzüge, Seitenwindabweiser, Türgriffschutz und einen Kennzeichenrahmen in Carbon-Optik ergänzen das Paket.

Der sogenannte GR Performance Damper ist die einzige technische Ergänzung. Dieses Zusatzbauteil soll Verwindungen der Karosserie reduzieren und Vibrationen dämpfen. Ziel ist ein präziseres Einlenkverhalten und eine stabilere Rückmeldung, vor allem bei schneller Kurvenfahrt.

Der Antrieb bleibt unverändert Toyota hat für die neue Generation ein neues Plug-in-Hybridsystem entwickelt. Das Herzstück ist ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, den der Hersteller mit zwei (beim Allrad drei) Elektromotoren kombiniert. Die neue 23-kWh-Lithium-Ionen-Batterie soll eine elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern nach WLTP ermöglichen. Der Elektromotor an der Vorderachse leistet nun 150 kW und damit spürbar mehr als bisher. Erstmals bietet Toyota den RAV4 PHEV auch mit reinem Frontantrieb an, der 268 PS leistet. Die AWD-i-Allradversion kommt auf bis zu 304 PS.

Neue Software-Plattform und Marktstart Technisch setzt die sechste Generation erstmals auf die neue Software-Architektur Arene. Sie bildet die Grundlage für modernisierte Assistenzsysteme, schnellere Datenverarbeitung im Infotainment sowie künftige Over-the-Air-Updates. Auch die jüngste Generation von Toyota Safety Sense ist integriert.

In Deutschland soll der neue RAV4 im Sommer 2026 starten – ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben. Offizielle Preise nennt Toyota noch nicht. Aktuell beginnt der RAV4 Hybrid bei rund 41.000 Euro, der Plug-in-Hybrid bei knapp 60.000 Euro. Angesichts der größeren Batterie, der erweiterten Software-Architektur und zusätzlicher Technik dürfte die neue Generation leicht darüber liegen. Ob der RAV4 GR Sport inklusive TRD-Paket nach Europa kommt, ist derzeit offen. Das Zubehörpaket bleibt vorerst dem japanischen Heimatmarkt vorbehalten.