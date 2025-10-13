Toyota zeigt Super-Luxus-Coupé: Century Concept auf der Japan Mobility Show

Seit 1967 steht der Toyota Century in Japan für repräsentativen Luxus. Das Modell war über Jahrzehnte vor allem als Chauffeurslimousine bekannt und galt als Symbol für handwerkliche Qualität und gleichzeitig zurückhaltenden Auftritt. Selbst das japanische Kaiserhaus fährt Century. In seiner zweiten Generation war der Century zudem das einzige Toyota-Modell mit einem Zwölfzylindermotor.

Nach der Vorstellung eines Century SUV im Jahr 2023 führt Toyota die Entwicklung der Baureihe nun weiter. Auf der Japan Mobility Show präsentiert das Unternehmen ein neues Concept Car, das sich optisch deutlich von den bisherigen Versionen unterscheidet. Das Century Concept zeigt eine hoch bauende, zweitürige Karosserie mit fließender Dachlinie und Schiebetüren ohne B-Säule – eine ungewöhnliche Kombination für ein Fahrzeug dieser Klasse.

Bislang ein Einzelstück Toyota bezeichnet die Studie als "One of One". Laut Chefdesigner Simon Humphreys soll dies nicht nur auf ein Einzelstück hinweisen, sondern die Eigenständigkeit und den besonderen Anspruch der Marke betonen. Century stehe demnach weiterhin für Unverwechselbarkeit und Qualität, soll sich aber stärker öffnen und neue Formen von Luxus abbilden.

Ob das gezeigte Fahrzeug einen Ausblick auf ein künftiges Serienmodell gibt, ist aktuell offen. Außer den Bildern hat Toyota noch keinerlei Infos zum Konzeptfahrzeug veröffentlicht. Einzelne Designelemente wie die Schiebetüren oder das verblechte Heck ohne ein Fenster (der Polestar 4 lässt grüßen) dürften vorerst experimentell bleiben. Auch was unter der Haube für Vortrieb sorgt, ist noch ein Geheimnis. Denkbar ist der Hybrid-Antrieb aus dem aktuellen Century ebenso wie ein rein elektrischer Antrieb – ob mit großem Akku oder Toyotas Brennstoffzellen-Technik.