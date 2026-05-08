Verbrenner-Macan bleibt gefragt: Porsche produziert bis 2026

Seit seiner Einführung im Jahr 2014 hat sich der Porsche Macan zu einem zentralen Erfolgsmodell für den Stuttgarter Sportwagenhersteller entwickelt. Als kleiner Bruder des Cayenne konzipiert, avancierte das Mittelklasse-SUV schnell zum Volumenmodell und trug maßgeblich zur Finanzierung von Porsches Sportwagen-Entwicklung bei. Im Jahr 2025 war der Macan mit über 84.000 ausgelieferten Einheiten weltweit erneut die meistverkaufte Modellreihe des Unternehmens. Dabei entfielen über 38.000 Fahrzeuge auf die Verbrenner-Variante, die weiterhin in Märkten außerhalb der EU stark nachgefragt wird.

Produktionsstrategie: Vorratsproduktion in Leipzig Um die Nachfrage bis weit ins Jahr 2027 hinein zu decken, hat Porsche beschlossen, die Produktion des Verbrenner-Macan nicht allmählich auslaufen zu lassen, sondern bis zum Schluss auf Hochtouren laufen zu lassen. Im Werk Leipzig werden Fahrzeuge "auf Halde" produziert – eine ungewöhnliche Maßnahme in der Automobilindustrie, wo Just-in-Time-Fertigung normalerweise Standard ist. Diese Strategie soll sicherstellen, dass insbesondere Märkte wie Nordamerika, wo der Preisunterschied zwischen Verbrenner und Elektro-Macan erheblich ist, weiterhin bedient werden können.

Herausforderungen durch Elektromobilität Die Umstellung auf Elektromobilität bringt für Porsche nicht nur technologische Herausforderungen mit sich, sondern auch wirtschaftliche Hürden. In den USA kostet der günstigste elektrische Macan rund 14.900 Dollar mehr als das Basis-Modell mit Verbrennungsmotor – ein erheblicher Unterschied für preisbewusste Kunden. Zudem erschweren gekürzte Steuervergünstigungen den Absatz von Elektrofahrzeugen in diesem wichtigen Markt weiter. Im ersten Quartal 2026 verkaufte Porsche weltweit immer noch rund 2.000 mehr Verbrenner-Macans als elektrische Varianten.

Technologische Einschränkungen und EU-Richtlinien Ein weiterer Grund für das Ende des Verbrenner-Macan liegt in den verschärften EU-Richtlinien zur Cybersicherheit (UNECE WP.29). Laut Porsche wäre es wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen, die Elektronik-Architektur des Modells an diese Standards anzupassen. Diese regulatorischen Anforderungen führten dazu, dass das Modell bereits im Frühjahr 2024 aus dem europäischen Markt genommen wurde.

Der Blick in die Zukunft: Nachfolger erst ab 2028 Ein Nachfolger für den Verbrenner-Macan ist zwar geplant, wird jedoch frühestens im Jahr 2028 erwartet. Dieses neue Modell soll technisch eng mit dem Audi Q5 verwandt sein und Teil eines milliardenschweren Entwicklungsprojekts zwischen Porsche und Audi werden. Gleichzeitig betont Porsche-Chef Michael Leiters jedoch, dass es sich um einen "echten Porsche" handeln wird – mit eigenständiger Technologie und Performance.