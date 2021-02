VW Golf GTI Clubsport 45 Der Feier-Golf ist durchgesickert

Schon bei der Präsentation des VW Golf GTI Clubsport der Generation Golf VIII machten die Niedersachsen Andeutungen, dass es zum 45. Geburtstag der Ikone noch einen Nachschlag geben werde. Jetzt sind im Internet erste Bilder eines VW Golf GTI Clubsport 45 aufgetaucht.

Bereits zum 40. Geburtstag des VW Golf GTI zog VW vom Golf VII seinerzeit die Version GTI Clubsport Edition 40 aus dem Hut. Jetzt kommt dessen Nachfolger. Eine Enthüllung zum legendären GTI-Treffen am Wörthersee ist ausgeschlossen, da das Event für 2021 abgesagt wurde. Kommen wird der 45er dennoch.

Neue Optik- und Ausstattungsdetails

Auf den veröffentlichten Bildern ist ein GTI Clubsport zu erkennen, dessen Schürzen, Schwellerverkleidungen und Spoiler denen des aktuell stärksten Golf GTI entsprechen. Darüber hinaus zeigen die Bilder neue Felgen mit rot gehaltenem Rand, mit der Zahl 45 gelabelte Designstreifen an den Flanken, teilweise schwarz gehaltene Außenspiegel sowie schwarze Akzente am Dach und dem Dachkantenspoiler. Schwarz verchromt erscheinen in der Heckansicht die beiden Auspuffrohre. Hier trägt der normale Clubsport glänzendes Chrom zur Schau. Möglicherweise steuert hier Spezialist Akrapovic eine neue Sportabgasanlage bei.

VW So sieht das Cockpit des normalen Clubsport aus.

Im Interieur ist die bekannte Clubsport-Ausstattung angereichert um zahlreiche 45-Label zu erwarten.

Kleiner Leistungsnachschlag denkbar

Bleibt noch die Frage nach dem Motor. der normale Clubsport leistet aus seinem Zweiliter-Vierzylinder 300 PS und 400 Nm Drehmoment. Vielleicht legt VW zum Geburtstag nochmal nach, so dass der Clubsport 45 auf die 310 PS der Clubsport S-Variante aus 2016 kommt – dem bislang stärksten Serien-GTI aller Zeiten.

Fazit

Ein ganz besonderer VW Golf GTI zum 45. Geburtstag des Erfolgs-Kürzels war zu erwarten. Der Jubi-Golf baut auf der Clubsport-Variante auf und bringt vielleicht noch einen Tick mehr Leistung mit.