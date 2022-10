VW plant Änderung der ID-Nomenklatur X für SUV - und was wird aus Golf und Polo?

Aktuell diskutiert Volkswagen intern das "X" als Bezeichnung für elektrische SUV einzuführen. Entsprechend könnte der bestätigte VW ID.3-SUV als ID.3 X künftig firmieren.

Der "Golf" hat einen großen Wert

VW-Chef Thomas Schäfer ergänzte gegenüber der Autocar aus Großbritannien: "Es ist eine Option und keine unwahrscheinliche Option, dass die SUV ein X tragen, aber es ist noch nicht zu 100 Prozent klar." Es müsse über das gesamte Sortiment hinweg konsistent sein, "und da unser Sortiment immer noch ziemlich groß ist und sich hier und da überschneidet, müssen wir sortieren. Aber es sieht so aus, als würde eine Nummerierung und das X Sinn ergeben."

Des Weiteren werde im Unternehmen diskutiert, wie man mit den etablierten Namen "VW Golf" und "VW Polo" umgeht. Während die ID-Marke nach einer Kundenumfrage einen enormen Aufschwung erfahren hat, habe "gerade der Name `Golf´ einen großen Wert, so Schäfer. Eine Umänderung des entsprechenden ID-Modells wäre jedoch nicht sinnvoll.

"Wir arbeiten aktuell an der Entwicklung der Namen für die nächsten 10 Jahre". Die betreffe auch Golf, Polo und so weiter. Es scheint, als ob der Autobauer die arrivierten Namen in irgendeiner Form erhalten will. Bereits zuvor hat Volkswagen bekannt gegeben, dass die R-Linie für sportliche Topmodelle ab 2030 auch auf die Elektromodelle ausgerollt wird.

Fazit

VW hat ein Problem: Die Modellnamen für die Elektroflotte müssen global verstanden werden, gleichzeitig drohen wertvollen Namen wie "Golf" oder "Polo" mit dem Aus der Verbrenner-Modelle zu verschwinden. Bereits jetzt diskutiert man bei VW, wie man mit den Namen in den kommenden zehn Jahren umgehen will.