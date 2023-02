VW Touareg Facelift (2023) Das bringt die Modellpflege für den großen VW-SUV

Einmal noch Facelift, dann sagt der in Bratislava gefertigte Top-SUV von VW tschüss. Bis dahin gibt es ab Herbst etwas Karosseriekosmetik, schlaueres Licht und Fahrwerksfeinschliff.

Das war es also für den Touareg – ein letztes Facelift vor der Fahrt ins finale Abendrot. Die dritte Generation des Wolfsburgers Made in Bratislava wird die letzte bleiben. Nichts mehr mit Verbrenner, vorbei die Zeit, als man ihm sogar mal einen Fünfliter-V10 hinter den Grill schraubte. Und damit er den Weg in die Rente anständig bewältigt, gönnt ihm VW noch mal ein Facelift. Facelift unter anderem wegen der zart modifizierten Front samt dem optionalen HD-Licht. Dazu kommen wir gleich, zunächst der Überblick über die Änderungen.

Volles V6-Programm mit Diesel, Benzin und Hybrid

Oder das, was gleichgeblieben ist, etwa die Motorenpalette, die wie gehabt fünf Varianten enthält, jeweils mit V6. Ein reiner Benziner mit 340 PS, zwei Dreiliter-Diesel, 231 oder 286 PS stark sowie die zwei Plug-in-Hybride eHybrid mit 381 PS und das 462 PS starke Topmodell R (nebenbei der stärkste Serien-Volkswagen aller Zeiten). Hier bleibt alles wie gehabt bis hin zur Akkukapazität (17,9 kWh brutto/14,1 netto) und der elektrischen Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h.

Fahren. Gute Idee. Leider noch nicht möglich. VW präsentiert das Touareg-Facelift erst mal statisch und optisch leicht getarnt. Gefahren wird bei der Markteinführung im Herbst. Die Kunden sollen dann ein verbessertes Fahrerlebnis erwarten dürfen. Kein eindimensionales in Richtung Komfort oder Performance, sondern ein breit gefächertes mit "sowohl als auch". Das ganze entweder mit dem serienmäßigen Stahlfahrwerk oder der optionalen Zweikammer-Luftfederung.

Bei der Präsentation im schwedischen Arvidsjaur fällt oft das Wort Dachlasterkennung. Diese steckt in den Trägerbefestigungen der serienmäßigen Dachreling und meldet, wenn dort etwas befestigt wird. Dachlast ist nämlich ein heikles Thema bei SUV, da sie den ohnehin schon hohen Schwerpunkt weiter erhöht. Und wegen der Hebelwirkung fällt sie hier buchstäblich schwerer ins Gewicht. Deswegen sind die elektronischen Regelsysteme bei SUV tendenziell konservativ ausgelegt, speziell um einen Überschlag zu verhindern. Weiß das Auto hingegen, dass kein Ballast auf dem Dach lümmelt, kann es fahrwerksseitig mehr Querkräfte zulassen. Der Touareg fährt somit auf Wunsch kurvenaktiver. Bei montiertem Träger wiederum ist von vornherein die entsprechende Regelung aktiviert, um das Fahrverhalten vom ersten Meter anzupassen. In Summe stimmten die Ingenieure sämtliche Komponenten so ab, dass am Ende eine größere Spreizung zwischen Komfort und Dynamik herauskommen soll.

Griffige Reifen, ultrafeines Licht

Reicht noch nicht? Okay, optional stehen aktiver Wankausgleich über verstellbare Stabilisatoren und eine Allradlenkung parat. Wer es fahrdynamisch wissen will, kann als Krönung besonders haftfreudige 21-Zoll-Räder ordern, die nicht nur das Handling verschärfen, sondern den Bremsweg auf deutlich unter 34 Meter drücken sollen. Wir sind gespannt auf den ersten Test. Bis dahin freuen wir uns vorerst nur theoretisch über das neue Optionslicht. Die HD-Scheinwerfer arbeiten pro Seite mit 19.200 einzeln steuerbaren Micro-LED, was einen besonders feinen Lichtteppich erzeugt, das blendfreie Fernlicht feiner regelt und zusätzliche Informationen auf die Straße projizieren kann, etwa eine virtuelle Fahrspur. Das sogenannte Lane Light soll exakt der Fahrspur folgen und damit das Befahren schwieriger Passagen erleichtern.

VW Die Navigation nutzt künftig höher auflösende Kartendaten.

Ebenfalls spurgenau und hochauflösend: die Navigation, die zukünftig höher auflösende Kartendaten nutzt. Gezeigt wird das auf dem bekannten zentralen Touchscreen mit 38 Zentimeter Diagonale. Wie gehabt kombiniert mit den digitalen Instrumenten plus analogen Bedienelementen in der Mittelkonsole, optionalem Head-up-Display und Nachtsichtsystem. Smartphones profitieren von höherer Ladeleistung und kabelloser Koppelung bei der Nutzung von Apps.

Stichwort Koppelung: Dort, wo sich Arme und Knie der vorderen Passagiere mit dem Touareg koppeln, hat VW Polsterung nachgelegt, die Anmutung mit Doppelziernähten verbessert. Zeit für den guten Abschluss? Okay, den erledigt die neue durchgehende Lichtleiste samt beleuchtetem VW-Logo an der Heckklappe, unter der wie bisher die optionale Kupplung samt 3,5 Tonnen Anhängelast wartet. Falls der VW Touareg auf seiner letzten Fahrt noch etwas abschleppen will …

Fazit

Das Facelift des Touareg ist erwartungsgemäß ein sanftes. Kleine Verbesserungen statt Hardware-Umbau mit denen der große VW SUV noch etwas perfekter und gelassener Richtung Finale fahren kann.