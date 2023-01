Ferrari F40 Competizione von 1989 zu verkaufen Einzelstück wieder auf dem Markt

Erst im Sommer 2022 tauchte dieser Nardo-Graue Ferrari F40 Competizione in den Medien auf. Das Einzelstück sollte beim Auktionshaus RM Sotheby's versteigert werden. Ein Käufer fand sich offenbar nicht. Denn jetzt bietet es Barrett-Jackson zum Kauf an. Unter den zehn insgesamt gebauten Exemplaren ist dieses ein besonderer optischer und technischer Leckerbissen. Keines der Modellgeschwister existiert in dieser Konfiguration und mit dieser Historie, die auch einen zeitweiligen Renn-Einsatz beinhaltet. Auf öffentlichen Straßen darf der Supersportwagen trotzdem verkehren.

Seit den 1980er-Jahren schmücken F40-Poster die Kinderzimmer und Hobbyräume zahlreicher Automobil-Enthusiasten. Eigentlich war das Auto nicht für den Einsatz im Motorsport vorgesehen, doch schließlich hat Ferrari doch noch den Umbau bei Michelotto in Auftrag gegeben. Es entstanden 19 Ferrari F40 LM, die nach IMSA-Reglement aufgebaut wurden, sieben F40 GTs für den Italian Supercar Championship und weitere sieben mit dem Kürzel GTE für die BPR Global GT Series. Am Ende also doch ein veritables Rennsport-Engagement des einstigen Straßen-GT.

Umbau in mehreren Stufen

Das zum Verkauf stehende Exemplar mit der Chassis-Nummer 80782 aus dem Jahr 1989 wurde drei Jahre nach seiner Fertigstellung für den Einsatz auf der Rennstrecke fit gemacht. Allerdings in mehreren Evolutionsstufen. Zunächst erhielt der klassisch rote Sportwagen ein neues Fahrwerk, neue Instrumente, Bremsen und eine gelbe Lackierung von Cavallino Tuning in den Niederlanden. An dem 478 PS starken V8-Biturbo hatte man zu dieser Zeit noch keine Modifikationen vorgenommen.

Wolfango Spaccarelli ©2022 Courtesy of RM Sotheby's Die Instrumentierung erhielt der F40 in den 90er-Jahren. Die blauen Sitze kamen erst später dazu.

Mitte der 90er landete das Auto bei G-Tex in Großbritannien, wo es ihm schließlich an die Eingeweide ging. Am Ende ergab der Prüfstand einen Output von 700 PS – das Ergebnis einer Kollaboration mit Michelotto, um die Wettbewerbsfähigkeit des F40 im Motorsport zu erhalten. Auf der Strecke legten in der Folge David Hart und Mike Hezemans Hand ans Steuer und gingen bei der Ferrari/Porsche Challenge an den Start. David Hart selbst nahm weitere Modifikationen am Auto vor, bevor es 1997 an den Sammler und Rennfahrer Michel Oprey verkauft wurde.

Dort standen weitere Optimierungen auf dem Programm, während der F40 von seinem neuen Besitzer bis 2006 in verschiedenen Rennen eingesetzt wurde. 2009 fand der Ferrari schließlich den Weg zu Zanasi in Maranello, wo er komplett restauriert wurde. In seine Einzelteile zerlegt, erhielt der F40 seine aktuelle Lackierung (Nardo-Grau), blaue Carbon-Schalensitze und einen großen Rundum-Service im Wert von 123.000 Euro. Je nach Setup bringt der V8 heute zwischen 700 und 1.000 PS auf die Straße. In dieser explosiven Mischung aus krasser Performance und tadelloser Optik existiert kein anderer F40 Competizione, und das ist eine schlechte Nachricht für Interessenten. Denn diese Exklusivität dürfte die Preisvorstellungen in schwindelerregende Höhen treiben. Die Größe des Investments erfährt man auf Anfrage bei Barrett-Jackson. In den nächsten Tagen sollte die Finanzierung aber geklärt sein. Denn bereits am 21. Januar 2023 startete die Barret-Jackson-Auktionswoche in Scottsdale.

Fazit

Wunderschön, selten und extrem stark motorisiert – das sind drei Merkmale, die Kaufinteressenten bei einer Preisverhandlung eher nicht in die Karten spielen. Dieser F40 Competizione wird wohl kein Schnäppchen sein. Doch in der Welt der Reichen und Schönen dürfte sich schon ein ausreichend solventer Kunde finden.