VW Golf R32 auf Neuwagen-Niveau 80.000 Dollar für einen Golf

Erinnern Sie sich an die Volkswagen-TV-Werbung, in der ein Ingenieur im weißen Kittel einen Luftballon-Dackel knotet und mit steinerner Miene in die Kamera sagt: "Alle meinen, wir Deutschen hätten keinen Humor. Aber wer will schon ein lustiges Auto?" Tatsächlich ist die Emotionalisierung automobiler Hausmannskost à la Golf und Co. keine leichte Aufgabe, doch gelegentlich gibt es einen Ausreißer.

Genau so ein Ausreißer war kurz vor dem Modellwechsel zur fünften Generation des Kompakt-Klassikers der Golf IV R32. Den ikonischen VR6 mit 3,2 Liter Hubraum im Bug (daher die Modellbezeichnung), bringt es der Allrad-Hatch auf 241 PS. Seinerzeit übrigens der für den Luxuskreuzer Phaeton etwas zu schwachbrüstige Basismotor; den Golf macht der Sechszylinder allerdings zum Porsche-Boxster-Jäger.

R32 im Neuwagen-Zustand

Nur 97 Meilen (rund 156 Kilometer) stehen auf der Uhr jenes Golf IV R32, der über die US-Online-Plattform Bring A Trailer zum Kauf angeboten wird. Im klassischen Blau, schwarzer Leder-Innenausstattung und einem der Laufleistung entsprechenden Gesamtzustand. Das erklärt den Preis – während diese Zeilen entstehen (23.02.23) liegt das Höchstgebot bei 80.000 Dollar (rund 75.400 Euro).

Sein Alter von 19 Jahren sieht man dem potenten Wolfsburger absolut nicht an. Ein Blick unter das Blechkleid offenbart Hersteller-Aufkleber an Fahrwerkskomponenten, die aussehen, als hätten sie die Produktionshalle nie verlassen. Gleiches gilt für die Abwesenheit jeglicher Gebrauchsspuren im Innenraum. Jungfräulich erwartet das "Infotainmentsystem" mit Kassetten oder CDs gefüttert zu werden. Zu den Komfort-Features gehören Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat und ein elektrisches Schiebedach.

daman410 / Bring A Trailer Zur Unterhaltung an Bord können Kassetten und CDs abgespielt werden.

Trotzdem klingen 75.400 Euro für einen Golf IV nach einer Menge Geld. Auf dem hiesigen Gebrauchtwagenmarkt finden sich wenige Exemplare zum Vergleich. Doch selbst mit Laufleistungen von 140.000 Kilometer und mehr klettern die Preise schnell über die 30.000-Euro-Marke.

Fazit

Youngtimer-Topmodelle im Neuwagenzustand sind immer ein Hingucker, so auch dieser Golf IV R32. Der nahezu unberührte Zustand und die Kombination aus Kompaktmodell und Sechszylinder treiben allerdings den Preis. Das Höchstgebot lag zum Zeitpunkt unserer Berichterstattung bereits bei 80.000 Dollar.