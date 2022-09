Camping mit dem Porsche 911 (992) #Vanlife war gestern

Offenbar ist die Schnittmenge aus Sportwagenliebhabern und Camping-Freunden größer als gedacht. Sonst hätte Porsche in der Anpassung eines Dachzeltes für den 911 wohl kaum einen "Business Case" gesehen, wie man im Manager-Sprech so schön zu sagen pflegt. Das perfekte Zubehörteil für alle Outdoor-Freunde, die sich mit dem Design eines Kastenwagens nicht anfreunden können, gleichzeitig aber mit einem Kontostand von mindestens 118.983 Euro und 70 Cent gesegnet sind.

Das ist natürlich nicht der Preis für das Dachzelt; das wäre selbst für Porsche-Verhältnisse absurd. Für den genannten Betrag bekommen Sie das Basismodell des 911 ohne Extras (Cabrio-, Targa- und GT-Modelle sind hier ohnehin außen vor) und eben jenes Zelt, das für sich genommen 4.980 Euro kostet. Dazu kommt der zur Montage notwendige Basisträger für Dachtransportsysteme, den Porsche für 452,20 Euro im Angebot hat und der zudem die Buchung der Aufnahme-Vorbereitung für 59,50 Euro erfordert. Bevor Sie sich jetzt empören: Der zelt-bestückte Sechszylinder kostet Sie noch immer nur die Hälfte dessen, was Sie in München mindestens für ein Ein-Zimmer-Appartment investieren müssten. Klar ginge das dann mit einem Verzicht auf fließendes Wasser einher, aber dafür sind Sie mobil und können einfach an den nächstgelegenen See oder Fluss fahren.

Wohnung mit 2,73 Quadratmetern

Das "Schlafzimmer im Dachgeschoss" misst in ausgeklapptem Zustand 2,73 Quadratmeter (210 x 130 Zentimeter). Den Boden bildet eine integrierte Matratze aus hochdichtem Polyschaum, die Wände bestehen aus einem atmungsaktiven Baumwollmischgewebe. Ein separates Verdeck für den Einstieg schützt vor Regen beim Erklimmen des Dachzeltes. Den Innenraum ziert ein isolierendes, gestepptes Futter in hellem Grau, zwei Seitenfenster lassen Licht und Luft hinein. Insektenschutzgitter und zusätzliche Verdunklungsmöglichkeiten sperren fremde Blicke und unerwünschte Kleinst-Besucher aus.

Der Aufbau gelingt laut Porsche in kürzester Zeit. Sicherheitslaschen öffnen, Hartschalen-Case anheben (dabei helfen zwei Gasdruckdämpfer), anschließend mit der integrierten Teleskopleiter das Unterboden-Fußteil ausklappen und stabilisieren. Vier Federstäbe bringen das Dachzelt in einem letzten Schritt in Form und fertig ist das Schlafgemach. Wer die luftige Bude noch besser ausstatten möchte, sollte in naher Zukunft nochmal in den Zubehörkatalog der Zuffenhausener schauen. Bald sollen unter anderem ein Innenzelt, eine Wärmedecke, sowie ein Schuh- und Taschen-Organizer ins Programm aufgenommen werden.

Porsche Gestepptes Futter ziert den Innenraum, zwei Seitenfenster lassen Lichts ins Innere.

Ein paar kleine Haken warten zum Schluss aber doch noch: Wenn zwei Bewohner ins Dachzelt einziehen, sollten beide jeweils maximal 70 Kilo auf die Waage bringen und das Gepäck muss im Fahrzeuginnenraum verstaut werden. Mehr als 140 Kilo Last verträgt die Konstruktion nämlich nicht. Wer sich als Basisfahrzeug stattdessen für Macan, Cayenne oder ein mit Dachreling versehenes Sport-Turismo-Modell von Panamera oder Taycan entscheidet, steigert das maximale Last-Niveau 190 Kilo. Für alle Porsche-Modelle mit montiertem Dachzelt gilt allerdings gleichermaßen: Mehr als 130 km/h sind nicht erlaubt.

Fazit

Camping-Ausflüge sind vielleicht nicht das naheliegendste Anforderungsprofil für einen Sportwagen. Doch Porsche geht voran und macht sich mit dem neuen Dachzelt aus dem Zubehör-Katalog auf in die Wildnis. Wie alles aus Zuffenhausen hat das natürlich seinen Preis. Rund 5.000 Euro kostet das luftige Einzimmer-Appartment. Zuzüglich Basisfahrzeug, versteht sich.