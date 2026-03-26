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Sportwagen

Porsche Carrera GT: Analoge Ikone des V10-Zeitalters

Porsche Carrera GT
Analoge Ikone des V10-Zeitalters

Der Porsche Carrera GT ist eine Motorsportlegende für die Straße. Mit V10-Saugmotor und Carbon-Leichtbau gilt er als einer der faszinierendsten Supersportwagen aller Zeiten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.03.2026
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Porsche Carrera GT (2005)
Foto: Nathan Leach-Proffer/RM Sotheby's

Die Geschichte des Porsche Carrera GT beginnt mit einem gescheiterten Rennprojekt. Der V10-Motor, der das Herzstück des Fahrzeugs bildet, wurde ursprünglich für den Einsatz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft entwickelt. Doch als Porsche Ende der 1990er Jahre beschloss, sich auf neue Serienmodelle zu konzentrieren, wurde das Projekt eingestellt. Statt den Motor aufzugeben, entschied sich Porsche, ihn als Basis für einen Supersportwagen mit Straßenzulassung zu nutzen. Die Premiere des Carrera GT als Konzeptfahrzeug fand 2000 auf dem Pariser Autosalon statt, wo er sofort für Aufsehen sorgte.

Technische Meisterleistungen

Der Carrera GT ist ein Paradebeispiel für Leichtbau und Ingenieurskunst. Sein 5,7-Liter-V10-Saugmotor leistet 612 PS und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Das Fahrzeug beschleunigt in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Carbon-Monocoque, die Keramikkupplung und die Magnesiumräder sind nur einige der innovativen Komponenten, die aus dem Motorsport übernommen wurden. Besonders beeindruckend ist die Aerodynamik, die durch einen automatisch ausfahrenden Heckspoiler und ein Luftleitsystem am Unterboden optimiert wurde.

Walter Röhrls Einfluss

Die Abstimmung des Fahrwerks wurde von der deutschen Rennsportlegende Walter Röhrl persönlich vorgenommen. Ziel war es, den Carrera GT so zu gestalten, dass er auch von Nicht-Profis sicher und sportlich bewegt werden kann. Röhrl verbrachte unzählige Stunden auf der Nürburgring-Nordschleife, um das Fahrverhalten zu perfektionieren. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das trotz seiner Rennsportgene erstaunlich gutmütig und beherrschbar ist.

Der Carrera GT im Sammlermarkt

Mit einer Produktionszahl von nur 1.270 Exemplaren ist der Carrera GT heute ein begehrtes Sammlerstück. Ursprünglich kostete er rund 450.000 Euro, doch die Preise für gut erhaltene Modelle haben sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Sein Kultstatus wird durch die tragische Geschichte um den Schauspieler Paul Walker verstärkt, der 2013 bei einem Unfall in einem Carrera GT ums Leben kam.

Einfluss auf die Supersportwagen-Welt

Der Carrera GT hat die Messlatte für Supersportwagen seiner Zeit deutlich höher gelegt. Sein kompromissloser Fokus auf Fahrdynamik und seine technische Brillanz haben ihn zu einem Vorbild für nachfolgende Modelle gemacht. Auch heute noch gilt er als einer der letzten analogen Supersportwagen, der ohne elektronische Fahrhilfen auskommt und damit ein unverfälschtes Fahrerlebnis bietet.

Fazit

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