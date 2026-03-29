718 Boxster GTS 4.0: Saugmotor, Sound und der Reiz des Mittelmotor-Layouts

Der Porsche 718 Boxster GTS 4.0 wird von einem 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor angetrieben, der 400 PS leistet. Dieser Motor ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und bietet eine beeindruckende Drehfreude sowie ein unvergleichliches Ansprechverhalten. Laut Porsche wurde der Motor speziell für Enthusiasten entwickelt, die Wert auf ein direktes und emotionales Fahrerlebnis legen. Der Klang des Motors ist ein weiteres Highlight, das den Fahrer in jeder Fahrsituation begeistert. Der 718 Boxster GTS 4.0 knüpft an die Tradition der Mittelmotor-Sportwagen an, die Porsche seit den 1950er Jahren prägen. Modelle wie der legendäre 550 Spyder legten den Grundstein für diese Bauweise. Seitdem hat Porsche die Mittelmotor-Technologie kontinuierlich weiterentwickelt und perfektioniert, was sich im Boxster GTS 4.0 widerspiegelt.

Fahrwerk und Dynamik: Perfektion in Kurven Das PASM-Sportfahrwerk des Boxster GTS 4.0 sorgt für eine Absenkung der Karosserie um 20 mm und bietet eine optimale Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Die Kombination aus adaptiven Dämpfern und einer präzisen Lenkung ermöglicht eine beeindruckende Kurvenperformance. Porsche Torque Vectoring (PTV) mit einer mechanischen Hinterachs-Quersperre verbessert die Traktion und Stabilität, insbesondere bei dynamischen Fahrmanövern.

Der Boxster GTS 4.0 ist sowohl mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe als auch mit einem 7-Gang-Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) erhältlich. Während das Schaltgetriebe für ein puristisches Fahrerlebnis sorgt, bietet das PDK blitzschnelle Gangwechsel und eine verbesserte Beschleunigung. Beide Optionen sind perfekt auf die Charakteristik des Motors abgestimmt und bieten unterschiedliche, aber gleichermaßen faszinierende Fahrerlebnisse.

Design und Interieur: Sportlich und funktional Das Design des Boxster GTS 4.0 ist klar und ausdrucksstark. Die spezifischen GTS-Elemente wie größere Lufteinlässe, abgedunkelte Leuchten und ein sportliches Heck unterstreichen den dynamischen Charakter des Fahrzeugs. Im Innenraum dominieren hochwertige Materialien wie Race-Tex und Aluminium. Die Sportsitze Plus bieten hervorragenden Halt, während das GT-Sportlenkrad für eine perfekte Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug sorgt.

Bedeutung für Porsche und die Zukunft Der 718 Boxster GTS 4.0 zeigt, dass Porsche auch in einer Zeit des Wandels an seinen Wurzeln festhält. Das Modell ist ein Beweis dafür, dass puristisches Fahren und moderne Technik keine Gegensätze sein müssen. Mit diesem Fahrzeug setzt Porsche ein starkes Zeichen für die Zukunft des Mittelmotor-Sportwagens.