Zayn Sofuoglu fährt Supersportwagen: Der ist mit 6 Jahren schneller als wir alle

Mit seinen spektakulären Fahraktionen ist der kleine Zayn einer der ungewöhnlichsten Nachwuchsfahrer im internationalen Motorsportumfeld und auch ein Social-Media-Star. Bereits im Alter von fünf Jahren erreichte er auf einer abgesperrten Startbahn mit einem Lamborghini Revuelto eine Geschwindigkeit von 312 km/h. Inzwischen sitzt er auch regelmäßig auf leistungsstarken Superbikes.

Der Junge stammt aus einer Familie, in der Motorsport zum Alltag gehört. Sein Vater Kenan Sofuoglu war mehrfacher Weltmeister in der Supersport-Klasse und ist heute als Manager im internationalen Motorradrennsport, unter anderem für MotoGP-Pilot Toprak Razgatlıoğlu, tätig.

Früher Einstieg in leistungsstarke Fahrzeuge Schön früh, wirklich sehr früh sammelte Zayn Sofuoglu erste Erfahrungen mit motorisierten Fahrzeugen. Videos zeigen ihn unter anderem am Steuer eines Tesla Model S Plaid, eines Ferrari SF90 sowie eines Nissan 200SX, den er kontrolliert quer bewegt. Die Fahrten finden auf abgesperrten Flächen statt, teilweise mit speziell angepasster Technik wie Pedalverlängerungen und Kindersitzen.

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Der bislang bekannteste Einsatz erfolgte im Alter von fünf Jahren auf einer Start- und Landebahn. Dort beschleunigte er einen Lamborghini Revuelto mit über 1.000 PS auf 312 km/h. Sein Vater saß dabei auf dem Beifahrersitz. Die Strecke war gesichert, das Fahrzeug entsprechend vorbereitet.

Auffällig ist dabei nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch seine Fahrweise. In Videoaufnahmen bleibt der Blick des Mini-Heizers stabil auf die Strecke gerichtet. Nach der Beschleunigungsphase kontrolliert er Anzeigen, Spiegel und Umgebung, bevor er abbremst. Burn-Outs, Donuts kein Problem.

Wechsel auf zwei Räder mit hoher Leistung Mit sechs Jahren erweitert sich das Einsatzspektrum deutlich. Zayn Sofuoglu fährt inzwischen auch Superbikes, die normalerweise erfahrenen Rennfahrern vorbehalten sind. Dazu gehört unter anderem die BMW M 1000 RR mit bis zu 218 PS sowie die Kawasaki Ninja H2R mit über 300 PS.

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Die Motorräder werden auf abgesperrten Strecken bewegt. Trotz der hohen Leistung sind keine Unfälle oder Verletzungen bekannt. Das Training erfolgt unter Aufsicht des Vaters, der beim Auf- und Absteigen unterstützt und die Fahrten begleitet.

Die technischen Daten der eingesetzten Motorräder verdeutlichen die Dimensionen. Die BMW M 1000 RR wiegt unter 200 Kilogramm und erreicht Geschwindigkeiten von über 300 km/h. Die Ninja H2R ist ein reines Rennstreckenfahrzeug ohne Straßenzulassung und zählt zu den leistungsstärksten Serienmotorrädern.