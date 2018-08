Im Rahmen einer Rückrufaktion müssen weltweit fast 700.000 VW-Fahrzeuge der Modelle Tiguan und Touran in die Werkstatt oder zum Vertragshändler. Grund: Fahrzeugbrandgefahr.

„Bei einzelnen Tiguan und Touran Modellen mit Panoramadach und Ambientebeleuchtung kann es vorkommen, dass Feuchtigkeit in das LED-Modul eindringt. Das kann zu einem Kurzschluss mit anschließender Wärmeentwicklung im LED-Modul führen. In der weiteren Folge kann das einen Schmorschaden am Dachhimmel verursachen. Unter sehr ungünstigen Rahmenbedingungen kann daraus auch ein Fahrzeugbrand entstehen“, erklärt Michael Franke, Kommunikation Produktsicherheit bei VW. Bisher sind keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Betroffen sind der Tiguan und der Touran aus dem Fertigungszeitraum bis zum 05.07.2018. Weltweit sind dies ca. 625.000 Tiguan und ca. 73.500 Touran Modelle. Davon befinden sich ca. 30.000 Tiguan Modelle und ca. 22.500 Touran Modelle in Deutschland. Die Rückrufaktion wird vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht.

VW Tiguan und VW Touran müssen in die Werkstatt

Sobald eine Freigabe für die Servicemaßnahme vorliegt, werden die Halter angeschrieben und gebeten, mit ihrem Volkswagenpartner einen Termin zur kostenfreien Umrüstung ihres Fahrzeugs zu vereinbaren. Wie lang der Werkstattaufenthalt wird und was überhaupt dort gemacht wird, ist aktuell noch nicht klar. „Der Fehler wurde im Rahmen der kontinuierlichen Feldüberwachung festgestellt. Das betroffene Fahrzeugteil, die Ambientebeleuchtung, ist ein Zulieferteil“, verrät Michael Franke weiter.

Die Aktion wird nachvollziehbar in den Fahrzeugdaten vermerkt. Nach erfolgter Durchführung aller erforderlichen Arbeiten (alle Kriterien) ist im Digitalen Serviceplan unter <Eintragung der Werkstatt> im Textfeld „Aktion xxxx durchgeführt“ einzutragen. Anschließend ist der Komplettnachweis der Serviceereignisse auszudrucken und dem Bordbuch beizulegen. Liegt kein digitaler Serviceplan vor, ist erst nach erfolgter Durchführung aller erforderlichen Arbeiten (alle Kriterien) ist die Eintragung „Aktion xxxx Datum/Stempel“ im Service-Plan unter „Raum für Eintragungen der Werkstatt“ vorzunehmen.