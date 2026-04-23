Audi Q8 E-Tron Rückruf: Bremse kann ausfallen

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat für den Audi Q8 E-Tron einen Rückruf angeordnet. Wie das KBA mitteilt, kann es durch eine fehlerhafte Verschraubung am Bremspedal zu einer eingeschränkten Funktion der Betriebsbremse kommen. Konkret kann sich die Verschraubung der Druckstange für den Bremskraftverstärker lösen. Sollte es tatsächlich zu einer vollständigen Trennung der Bauteile kommen, so könne das Fahrzeug nur noch über die kontrollierte Notbremsfunktion der elektromechanischen Parkbremse gestoppt werden.

14.000 Autos in Deutschland Betroffen von diesem Rückruf sind nach KBA-Angaben weltweit 96.180 Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum Februar 2018 bis Juni 2024. In Deutschland werden von diesem Rückruf 14.061 erfasst.

Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Fahrzeug in die Werkstatt gebeten. Dort wird dann die Verschraubung der Druckstange überprüft und gegebenenfalls nachjustiert. Eine von auto motor und sport beim Hersteller angefragte Stellungnahme steht noch aus.

Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Problem sind laut KBA bislang nicht bekannt. Das KBA führt die überwachte Rückrufaktion unter der Referenznummer 16411R. Audi selbst hat für die Aktion den Code 46P7 vergeben. Zudem wurde für Kunden unter der Rufnummer 0800 28347378423 eine Hotline eingerichtet.