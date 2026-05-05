Michelin Lkw-Reifen-Rückruf: Plötzlicher Druckverlust möglich

Die Michelin Gruppe führt eine freiwillige Marktaktion für die Lkw-Reifen Michelin X Multi Z (CAI 124164) und Michelin X Line Eenergy Z (CAI 928196) in der Dimension 355/50 R 22.5 durch. Es handelt sich dabei um Reifen aus dem Produktionszeitraum ab 2023 bis zur DOT-Woche 8 im Jahr 2025.

Bei diesen Reifen kann es unter Umständen zu einem umlaufenden Riss in der Seitenwand im Bereich des Barcode-Feldes kommen, der zu einem schnellen Druckverlust führen kann.

Nur wenige Reifen wirklich betroffen Nach Angaben des Reifenherstellers ist bislang noch in keinem Fall tatsächlich ein Druckverlust aufgetreten. Die Produktion des oben genannten Zeitraums umfasst 47.065 Reifen, die hauptsächlich in 32 Ländern Europas und in Neuseeland verkauft werden. Nach einer sorgfältigen Beurteilung von Michelin könnten maximal 470 Reifen betroffen sein. Stückzahlangaben zum deutschen Markt gab es nicht.

Da für Michelin Produktsicherheit nach eigenen Angaben höchste Priorität hat, habe man sich für diese proaktive Maßnahme entschieden. In den Fachwerkstätten werden die Reifen überprüft. Sollten sich Hinweise auf einen möglichen Defekt ergeben, so bietet Michelin allen betroffenen Kunden ein gleichwertiges Ersatzprodukt aus dem Michelin-Sortiment an.

Rückruf trifft auch Fahrzeughersteller Der Reifenrückruf trifft aber auch direkt Lkw-Hersteller. Daimler Truck beispielsweise muss weltweit 2.738 Actros und eActros in die Werkstätten zurückholen, die in der Erstausrüstung mit Reifen aus der entsprechenden Produktionscharge bestückt wurden. Eine Überprüfung der Reifen dauert maximal 30 Minuten. Sollte ein Reifentausch erforderlich werden, so verlängert sich die Standzeit deutlich. In Deutschland betrifft der Mercedes-Rückruf 1.396 Lkw.

Das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) überwacht den Rückruf, der unter der Referenznummer 16349R geführt wird. Mercedes selbst hat für die Aktion den Code Michelin26 vergeben.