VW liefert wieder ID.Buzz in die USA: Das sind die Gründe

Im März hatte sich Lars Krause, Vertriebsvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, über den Start des ID.Buzz in Nordamerika gefreut: "The bus is back". Wenige Wochen später hatte VW den Elektro-Bulli wieder vom US-Markt zurückgezogen. "Grund dafür sind demnach neben einem technischen Rückruf vor allem die Strafzölle der Regierung von US-Präsident Donald Trump", berichtete das Handelsblatt Anfang Juli aus Konzernkreisen.

ID.Buzz wieder in den USA Seit Mitte Juli liefert VW den Elektro-Bulli wieder in die USA. Das erste Schiff mit ID.Buzz habe in Emden bereits abgelegt, erklärte ein Sprecher von Volkswagen Nutzfahrzeuge gegenüber auto motor und sport. Nach einem Rückruf sei eine technische Lösung gefunden und von den Behörden genehmigt worden, so der Sprecher weiter. Der Grund für den Rückruf ist ungewöhnlich: Die Rückbank erscheint den Behörden für zwei Personen zu breit. Ein Element, das nachgerüstet werden kann, soll verhindern, dass eine dritte Person auf der Zweier-Sitzbank Platz nimmt. Busse, die bereits in den USA sind, werden umgerüstet. Ab Anfang August, also nach den Werksferien am Standort Hannover, wird die Änderung für US-Modelle in die Serie übernommen.

Rückbank zu breit für 2 Personen Dass "es bereits im Mai einen abrupten Exportstopp des Modells gab", legten Daten des Branchendienstleisters Marklines nahe. Im Mai hatte VW wegen der Rückbank in den USA Tausende ID.Buzz zurückrufen müssen. Für die Rückbank wurde nun eine Lösung gefunden und von den Behörden genehmigt, erklärte ein Sprecher von Volkswagen Nutzfahrzeuge gegenüber auto motor und sport.