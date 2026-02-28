AMS Kongress
Oldtimer

Alfa Romeo Giulia TI (1963) im Original-Test: schneller als ein Porsche

Alfa Giulia TI (1963) im historischen Test
So fährt der Sportwagen mit vier Türen

Inhalt von

Die Alfa Romeo Giulia begeistert mit ihren Fahrleistungen vor allem ambitionierte Fahrer und bietet dabei Platz für die ganze Familie. Lesen Sie hier den Test von 1963.

Reinhard Seiffert
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.02.2026
75 Jahre ams 28.1. Alfa Romeo Giulia
Foto: Julius Weitmann

Die im Sommer 1962 vorgestellte Alfa Romeo Giulia ist eine der ersten Sportlimousinen der Welt. Der Viertürer bot in den frühen 60er-Jahren die Fahrleistungen eines Porsche 356 Super 90.

Alfas Vierzylinder-Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen bestimmte den Charakter des Autos. Mit halbkugelförmigen Brennräumen, zentral angeordneten Zündkerzen, hängenden Ventile im 80-Grad-Winkel und der Ventilbetätigung über zwei obenliegende Nockenwellen und Tassenstößel wies der Vierzylinder Motorsport-Merkmale auf; verantwortlich für die Konstruktion war Ingenieur Orazio Satta Puliga. Ab Herbst 1963 ergänzten Fünfganggetriebe und vier Scheibenbremsen das Paket – eine Kombination, die es bis dahin in dieser Form nur in Sportwagen gab. Gebaut wurde ...

