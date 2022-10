Fake-Aston-Martin-DB5 aus James Bond Filmauto für 3,3 Millionen Euro versteigert

Zwei originale Filmautos aus "No time to Die” und ein DBS 007 brachten bei einer Auktion in London viel Geld für einen guten Zweck ein.

Das Auktionshaus Christie’s hat in London Ende September drei Aston Martin versteigert, die Millionen für zwei Stiftungen der königlichen Familie und der UN einbrachten. Unter den Hammer kamen ein originales DB5 Stuntauto aus "No time to die", ein Aston Martin V8, den Daniel Craig im Film fuhr, und ein DBS Superleggera 007 Edition. Insgesamt brachten die drei Autos mehr als 3,5 Millionen britische Pfund ein. Das sind umgerechnet knapp vier Millionen Euro.

Am teuersten war eine DB5 Replica, die als Stuntauto für den Film gebaut wurde. Aston Martin Lagonda hatte das Auto für die Auktion zur Verfügung gestellt, es ging für 2,9 Millionen britische Pfund (3,3 Millionen Euro) an einen Telefonbieter. Der Erlös kommt zwei Stiftungen zugute. Der The Prince’s Trust und The Prince of Wales’s Charitable Fund’s unterstützen die Arbeit von Geheimdiensten und britischen Spezialeinheiten.

Filmauto aus der Eröffnungsszene

Das Stuntauto ist eines von acht Exemplaren, die Aston Martin für den Film gebaut hat. Es verfügt über die typischen Bond-Auto-Ausstattungen wie drehbaren Kennzeichen und ausfahrbare Maschinengewehre hinter den wegklappenden Scheinwerfern. Daniel Craig fuhr das Auto in der Eröffnungsszene des Films, in der James Bond mit Madeleine Swan (Léa Seydoux) mit hoher Geschwindigkeit durch das italienische Matera fährt.

Aston Martin 34 Bilder Bilder: Fake-Aston-Martin-DB5 aus James Bond zum Artikel zur Startseite Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Aston Martin Motorshow Essen 1/34

Ebenfalls versteigert wurde ein Aston Martin V8 aus dem Baujahr 1981, den Daniel Craig in einer anderen Szene des 2001 erschienen James-Bond-Films "No time to Die" fährt. Das Auto aus dem Besitz von Eon Productions brachte 630.000 britische Pfund (717.450 Euro) für die UN Refugee Agency ein. Das dritte Auto aus der Auktion, einer von 25 DBS Superleggera 007 Edition, brachte 403.200 Pfund (458.600 Euro) ein, die der Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales zugute kommen.

Die Auktion fand anlässlich des vor 60 Jahren erschienenen ersten James-Bond-Films statt. "Dr. No" wurde erstmals am 5. Oktober 1962 gezeigt.

Wechselkennzeichen, Nebelwerfer, Schleudersitz und Navi-Vorläufer

Im Film ließ sich der Quartiermeister – besser bekannt als "Q" – für seinen besten Kunden James Bond bei dem Aston Martin DB5, seinem Meisterwerk, zahlreiche Zusatzausstattungen einfallen, die auch reale Kunden gerne bestellt hätten. Allen voran die Ölsprüheinrichtung, die die Verfolger von der Straße schliddern lassen konnte, und die dreifachen Wechselkennzeichen, die Polizei und Radaranlagen verwirren. Unliebsame Beifahrer konnte James Bond auf Knopfdruck per Schleudersitz loswerden und falls er wieder mal beschossen werden sollte, half die ausfahrbare Panzerung vor dem Heckfenster und die ausfahrbaren Messer, die er im Film aus den Radnaben ausfahren konnte.

Zudem waren zwei Maschinengewehre an Bord, die aus den herunterklappenden Blinkern schossen, ein Funktelefon, ein "Nagelwerfer" und ein Waffenfach unter dem Schleudersitz des Beifahrers. Eine andere Sonderausstattung sorgte bei dem Kinobesuchern 1964 für staunende Augen: Das Ortungsgerät, ein Vorläufer der heutigen Navigationsgeräte, mit dem James Bond seine Gegner verfolgen konnte und der Geheimdienst MI6 immer wusste, wo der berühmteste Agent steckt. Im Film Feuerball besaß der Aston Martin DB5 außerdem noch einen Heck-Wasserwerfer. Das James Bond-Auto tauchte so häufig auf der Leinwand auf, dass man getrost von einem automobilen Hauptdarsteller sprechen kann.

Aston Martin-"Werksumbau" – auch nach 46 Jahren in gutem Zustand

Von dem James-Bond-Auto wurden bei Aston Martin insgesamt nur vier Exemplare gebaut, zwei davon nach der Filmpremiere.

Meistverkauftes Modellauto

Der Aston Martin DB5 aus den James Bond Filmen ist nicht nur das berühmteste Filmauto, sondern auch das am häufigsten verkaufte Spielzeugauto. Mehr als sieben Millionen Mal soll es bereits gekauft worden sein. Das Original machte sich dagegen extrem rar, nur drei Mal wurde es in den letzten 33 Jahren öffentlich gezeigt. 1981 bei der New York Auto Show, 1993 beim Meadow Brook Concours d'Elegance und 2006 bei der RM Auctions-Versteigerung in Phoenix, Arizona/USA.

Umfrage 11959 Mal abgestimmt Wären Sie auf ein Auto aus prominentem Vorbesitz scharf? Ja, wenn ich ein Fan von dem Promi bin, will ich natürlich eins seiner Autos. Nein, das macht aus meiner Sicht die Autos nur unnötig teuer. mehr lesen







Fazit

Anlässlich der James-Bond-Premiere vor 60 Jahren hat Christie’s drei Aston Martin und weitere Objekte mit einem Bezug zu "No time to die" versteigert. Die Erlöse sind für Stiftungen bestimmt. Bis zum James-Bond-Tag am 5. Oktober läuft eine Online-Auktion mit 35 Lots aus allen Filmen.