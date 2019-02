Dieses Jahr findet die Rétromobile in drei Hallen statt: Auf dem Messegelände Porte de Versailles stehen die Hallen 1,2 und 3 für Händler, Hersteller und Clubs zur Verfügung. Der Veranstalter erwartet etwa 650 Aussteller und 600 Autos. Über 100 Clubs wollen ausstellen.

Autos für Millionäre und Normalverdiener

Während der Messetage finden mehrere Auktionen statt: RM Sotheby’s versteigert Teile einer 140 Autos umfassenden Youngtimer-Sammlung und Arcturial hat klassischerweise ein Heimspiel mit besonders edlen Klassikern. Im vergangenen Jahren versteigerte das französische Auktionshaus während der Rétromobile Autos im Gesamtwert von 39 Millionen US-Dollar. In Halle 2.2 sind die aktuellen Auktionsobjekte ausgestellt. Wer keine Millionen ausgeben möchte, findet vermutlich in Halle 3 ein Objekt: Dort stehen Autos für höchstens 25.000 Euro zum Verkauf. Etwas teurer wiederum sind die Klassiker, die Hersteller aus ihren Reborn- und Continuation-Programmen zeigen: Land Rover und Aston Martin legen Ur-Range-Rover und DB4 neu auf, Lamborghini restauriert im Werk Miuras und Fiat restauriert den Pininfarina Spider Europa im Werk.

Citroën und Bentley feiern 100 Jahre

Ihr 100-jähriges Bestehen feiern Bentley und Citroën. Die Franzosen zeigen 30 Autos aus der Historie, unterteilt in die drei Themengebiete Komfort, Wegbereiter und Sport. Mini wird 60 Jahre alt, der BMW M1 trat vor 40 Jahren erstmals in der Procar-Serie an und der Honda S2000 drehte vor 20 Jahren über 9000/min. Peugeot zeigt die Baureihen 204, 304 und 604 und Renault mit dem R5 Turbo die wilde Seite jenes Kleinwagens, der als „kleiner Freund“ in guter Erinnerung geblieben ist.

Retromobile 2019 – Öffnungszeiten und Preise

Adresse

Parc des expositions de la Porte de Versailles

1 Place de la Porte de Versailles

75015 Paris

retromobile@retromobile.fr

www.retromobile.com

Öffnungszeiten

Mittwoch, 6. Februar: von 10 bis 22 Uhr

Donnerstag, 7. Februar: von 10 bis 19 Uhr

Freitag, 8. Februar: von 10 bis 22 Uhr



Samstag und Sonntag: von 10.00 bis 19.00 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene: 22 Euro (im Vorverkauf: 19 Euro)

Kinder bis zwölf Jahren: Eintritt frei

Gruppentarif (ab 10 Personen): 17 Euro pro Person

weitere Informationen auf www.retromobile.com

Parkgebühren

Zur Verfügung stehen die Parkbereiche C, F und R mit folgenden Gebühren:

0 – 1h : 1,00 € / 15min

1:01 – 4h : 1,10 € / 15min

4:01 – 6h : 0,70 € / 15min

6:01 – 8h : 0,60 € / 15min

8:01 – 12h: 0,30 € / 15min

13 bis 24h : 32,40 Euro

Bus und Bahn

Metro: Linie 12 Porte de Versailles, Linie 8 Balard

Straßenbahn: Linie 2 und 3, Porte de Versailles

Bus: Linien 39 und 80, Porte de Versailles