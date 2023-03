Techno Classica 2023 Oldtimer-Messe mit 2.700 Autos

2/43 Zu haben bei Dr. Konradsheim. Der Wiener Händler demostriert in Halle 3, was er unter seinem Motto „Porsche mit Anspruch“ versteht und zeigt in Halle 3 Seltenes aus der Zuffenhausener Historie, darunter allein drei 911 Carrera RS 2.7 Touring in 70er-Jahre-Farben.