Podcast „ams erklärt“ (37) Darauf kommt es beim Kindersitz an

Der Kindersitz feiert nächstes Jahr seinen 60. Geburtstag – und seit seiner Geburtsstunde 1963 hat sich einiges getan. Worauf es beim Kindersitz wirklich ankommt, worauf Eltern beim Kauf und beim Angurten achten sollten und welche Innovationen es gibt, verrät Franz Peleska von Kindersitzhersteller Cybex in der aktuellen Folge von auto motor und sport erklärt.

Seit 1993 ist ein geeigneter Kindersitz für das Mitführen eines Kindes im Auto Pflicht. Im Klartext heißt das: Alle Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und unter einer Körpergröße von 1,50 Metern brauchen auf jeder noch so kleinen Autofahrer einen Kindersitz.

Welcher Kindersitz sich für welche Altersgruppe am besten eignet und was hinter Begriffen wie ISOFIX und i-Size steckt, verrät in der aktuellen Folge von auto motor und sport erklärt der Kindersitz-Sicherheits-Experte Franz Peleska vom deutschen Kindersitzhersteller Cybex.

Neben Tipps zum sicheren Anschnallen und Ratschlägen zur Auswahl des Sitzes erzählt Peleska außerdem, was hinter der neusten Entwicklung von Cybex steckt, wieso die Crashtests so wichtig sind und worin die größten Fehler bei der Nutzung von Kindersitzen liegen.

Außerdem sprechen wir über den neuen Airbag-Kindersitz von Cybex, den Anoris T, und wie er beim ADAC-Kindersitz mit dem ersten Platz abschneiden konnte – und natürlich auch darüber, wie so ein Airbag-Kindersitz überhaupt funktioniert.

