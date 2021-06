Moove (59) - Oliver Mackprang, Miles Mobility „Parkraum ist viel zu billig“

Oliver Mackprang war Stratege bei VWs Moia und trimmt jetzt Miles Mobility auf schwarze Zahlen. Im Podcast erzählt er, was am Car-Sharing das Teuerste ist.

Carsharing galt lange als eines der wichtigsten Standbeine für die Verkehrswende. Insbesondere die bequemen Freefloating-Anbieter kämpfen aber noch immer mit den Kosten und schreiben rote Zahlen. Das hat Vertrauen in die Branche und die Idee des Teilens gekostet.

Oliver Mackprang, Chef des Carsharing Anbieter Miles Mobility ist überzeugt, dass das nicht sein muss und erzählt im Moove-Podcast, wie es dem unabhängigen Carsharer Miles gelungen ist, profitabel zu werden.

Außerdem erklärt er, warum Parkraum in seinen Augen zu günstig ist, wie und wo sich die Politik gegen neue Mobilitätskonzepte sperrt und was in einem attraktiven Carsharingauto nicht fehlen darf. Im Podcast sprechen wir zudem darüber, was beim Carsharing die größten Kosten verursacht – und so viel sei verraten: Blechschäden sind es nicht.

Der ehemalige MOIA-Stratege erklärt außerdem, wieso sich Ridesharing Anbieter wie der Berlkönig so schwer mit Außenbezirken tun, obwohl sie genau dort am dringendsten gebraucht würden, warum Miles seit kurzem auch im beschaulichen Potsdam an den Start gegangen ist, wo man mit ÖPNV eine echte Cash-Cow ist und warum an der Digitalisierung für die Verkehrswende kein Weg vorbeiführt.

