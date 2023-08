Mit dem Jeep-Hack 2015 wurde das Potenzial – und vor allem die Gefahr von Cyber Security-Attacken auf Fahrzeuge deutlich. Damals übernahm ein Hacker die Kontrolle über ein Fahrzeug und ließ das Auto ferngesteuert in einen Graben fahren, während jemand am Steuer saß – und zeichnete alles auf Video auf.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

In der aktuellen Folge des Moove Podcasts sprechen wir mit Cyber Security Experten Markus Klische von MHP über die Sicherheit von Autos gegen Hacker-Angriffe und darüber, wie sich die Autobauer davor schützen können. Er berichtet von Hacks auf Fahrzeuge, erzählt, wie er sich vor Hackern schützt und wieso Softwareupdates bei Autobauern so unbeliebt sind – und so wenig vergleichbar mit denen beim Smartphone.

In diesem Zuge sprechen wir auch über die künftigen Lebenszyklen moderner, vernetzter Autos, über ihre Schwachstellen und ihre Vorteile und warum der Hardwaretausch für viele Hersteller in den seltensten Fallen das Mittel der Wahl ist, um Sicherheitslücken zu schießen. Wir beleuchten mögliche Einfallstore für Angreifer und wie sie gesichert werden können. Außerdem berichtet Klische von Herstellern, die in seinen Augen besonders gute Arbeit in Sachen Cybersecurity leisten und verrät, warum es für die Staatslimousine von Olaf Scholz nicht ausreicht, gegen Granaten und Panzerfäuste gesichert zu sein.