Oster-Strom bei Audi: Laden zum halben Preis

Audi nennt seine Aktion zwar "Osterstrom zum Überraschungspreis", tatsächlich liegt der Aktionszeitraum aber vor dem Osterfest. Vom 24.03. bis 02.04.2026 senkt der Autobauer den Ladestrompreis an allen deutschen Audi-Charging-Hub-Standorten von 0,60 €/kWh auf 0,29 €/kWh. Das günstige Stromangebot steht offen für alle Fahrer von Elektroautos.

Nur Kartenzahlung möglich Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Bezahlt werden kann der Ladestrom nur mit EC-Karte oder allen gängigen Kreditkarten (außer American Express). Nach 45 Minuten fällt zudem eine Standgebühr in Höhe von 10 Cent je Minute an.

Die Audi-Charging-Hubs bieten Ladeleistungen von bis zu 400 kW und stehen Fahrern aller Marken offen. Maximalen Ladekomfort bieten patentierte Schwenk-Ladearme, die den gesamten Ladevorgang vereinfachen und Rollstuhlfahrern ein selbständiges Laden ermöglichen.

Zu finden sich die Audi-Ladestandorte an den Metropolen Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Berlin, Düsseldorf sowie in München am Westkreuz und in Obersendling. Ein weiterer Standort findet sich in Kiefersfelden. Wer den Sprung ins benachbarte Ausland nicht scheut, kann auch am Audi-Charging-Hub in Salzburg vom günstigen Ladestrom profitieren. Eine Reservierung eines Ladeslots ist allerdings nur für Audi-Kunden über die myAudi-App möglich.