Rallye Dakar Dacia startet 2025 mit E-Fuels

Dacia will bei der 2025er Ausgabe der Dakar-Rallye an den Start gehen. Das verkündet die rumänische Renault-Tochter in Paris. Während der Pressekonferenz begrüßt Dacia-CEO Denis Le Vot sogar schon die beiden Piloten, die man in der Rallye-Szene nicht weiter vorstellen muss.

Zum einen wird sich die 31-jährige Spanierin Cristina Gutiérrez hinter das Steuer des Dacia-Rallyeautos setzen. Gutiérrez nimmt schon seit 2017 am Rallye-Klassiker teil, und kann als eine der wenigen Frauen bereits etliche Etappensiege vorweisen. Das zweite Auto wird bei der Dakar 2025 von WRC-Legende Sébastien Loeb gesteuert. Er ist nicht nur neunfacher WRC-Champion, sondern auch in anderen Motorsport-Disziplinen extrem erfolgreich. Sein Beifahrer wird der Belgier Fabian Lurquin, mit dem er bereits seit zwei Jahren zusammen im Cockpit sitzt.

Dacia Rallye-Auto mit E-Fuels

In welcher Klasse und in welchem Fahrzeug Gutiérrez und Loeb an den Start gehen, verrät das Unternehmen noch nicht. CEO Le Vot spricht lediglich von einem "echten Dacia-Modell". Es könnte sich also um einen extremen Umbau des Duster handeln. Denkbar wäre aber ebenso ein etwas größeres Auto. Schließlich haben die Rumänen schon verkündet, dass sie mit mehreren neuen Mittelklasse-Modellen das C-Segment betreten wollen. Für 2025 ist beispielsweise der Bigster angekündigt.

Sicher ist, dass das Dacia-Rallyeauto mit CO₂-neutralen synthetischen Kraftstoffen angetrieben wird. Dazu arbeitet Dacia mit dem saudi-arabischen Ölriesen Aramco zusammen. Der wiederum ist Teil des Motoren-Gemeinschaftsunternehmens "Horse" von Dacia-Konzernmutter Renault und dem chinesischen Autobauer Geely. Noch konzentrieren sich die Rumänen auf Verbrennungsmotoren und setzen neben Autogas gesondert auf die Zukunft von e-Fuels.

Profi-Rennstall als Unterstützung

Die Vorbereitungen für das Dakar-Projekt laufen auf Hochtouren. Ende des Jahres werden die Teams mit den Vorbereitungen für die Testsaison 2024 starten. Unterstützt wird Dacia von den britischen Motorsport-Spezialisten von Prodrive, die bereits maßgeblich an den Rallye-Erfolgen von Subaru, und den Rundstrecken-Siegen von Aston Martin beteiligt waren.

Als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Motorsportler überhaupt wird auch Sébastien Loeb bei der Entwicklung und dem Aufbau des Dacia-Rallyeautos mitwirken. Ob der 49-Jährige während dieser Zeit nebenbei noch Zeit und Lust auf andere Motorsportprojekte hat, lässt er offen. Auch Cristina Gutiérrez betont, dass sie sich jetzt voll und ganz auf den Teamaufbau und die Rallyevorbereitungen konzentrieren werde.

Rallye Dakar in Saudi-Arabien

Die Rallye Dakar wurde von 1978 bis 2007 einmal jährlich hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Damals führte die Strecke hauptsächlich von Paris bis nach Dakar. Im Jahr 2008 wurde die Langstrecken-Rallye aufgrund einer Terrordrohung abgesagt. Von 2009 bis 2019 wanderte sie aus Sicherheitsgründen nach Südamerika. Seit 2020 findet die Dakar-Rallye nun in Saudi-Arabien statt.

Fazit

Die Renault-Tochter Dacia startet bei der 2025er Ausgabe der Rallye Dakar. Dazu verpflichten die Rumänen zwei absolute Topstars der Rallye-Szene: Die Spanierin Cristina Gutiérrez sowie den Franzosen Sébastien Loeb.