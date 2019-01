Wer im Alltag rein elektrisch oder mit einem Plug-In-Hybriden unterwegs sein möchte, braucht einen langen Atem. Damit wollen wir jetzt nicht auf gehässige Art und Weise zum Ausdruck bringen, dass ein Ladevorgang länger dauert, als einen Tank mit Super Plus zu befüllen. Es geht um die Neukunden, denn Käufer eines Autos mit alternativem Antrieb müssen bis zu 12 Monate auf ihre Fahrzeuge warten.

Das liegt daran, dass das Interesse an der elektrifizierten Mobilität stetig ansteigt. Laut der Neuwagen-Online-Plattform „Carwow“ ist der Anteil der verkauften Hybrid-Autos im Jahr 2018 um 59 Prozent gestiegen. Auch an der Anzahl der User, die sich ein Hybrid- oder Elektroauto im Konfigurator zusammengebaut haben, lässt sich ein gesteigertes Interesse ablesen. Zum Ende des letzten Jahres haben es mit Hyundai Kona Elektro und dem Renault Zoe gleich zwei E-Autos in die Bestseller-Top-5 des Anbieters geschafft. Für 2019 wird ein weiterer Anstieg vorhergesagt, nicht zuletzt deshalb, weil Elektroautos und Plug-In-Hybride durch eine Reform der Dienstwagenbesteuerung begünstigt werden.

Kona und Niro brauchen ein Jahr

Foto: Achim Hartmann Sowohl für das Hybridmodell als auch für den rein elektrischen Ioniq müssen Sie 12 Monate Wartezeit einplanen.

Die Kehrseite der Medaille ist nun, dass Sie auf einen Hyundai Ioniq, Kona Elektro oder Kia Niro EV ein ganzes Jahr warten müssen. Für einen Peugeot iOn sind es zehn, für einen Nissan e-NV200 acht und für einen Citroën C-Zero sieben Monate. Bei den deutschen Herstellern brauchen Sie nicht ganz so viel Geduld. Die Hybrid-Modelle von Porsche lassen jeweils vier Monate auf sich warten, beim e-Golf sind es derer sechs. Schneller geht es bei Toyota – hier sind es je nach Modell zwei bis drei Monate.

Im Portfolio finden sich aber auch einige Autos, die erst im Laufe des ersten, oder ab dem zweiten Quartal 2019 bestellbar sind. Darunter sind beispielsweise der Audi e-tron oder der BMW X5 xDrive 40e. Wer keine Geduld hat, sollte bei Suzuki vorsprechen. Dort gibt es den Swift Hybrid nach nur einem Monat Wartezeit. In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellen Modelle auf dem deutschen Markt, auf Basis der Daten von carwow.de. Alle förderfähigen Modelle finden Sie in unserer Bildergalerie.

Lieferzeiten für Elektroautos 2019