PC-Markt boomt wegen Homeoffice Autoherstellern fehlen wichtige Prozessoren

Die Corona-Pandemie hat den Beginn der Homeoffice-Epoche massiv beschleunigt. Und Homeoffice führt zu einem immensen Bedarf an moderner Kommunikations-Elektronik – PCs, Laptops und Monitore finden aktuell reißenden Absatz. Und weil auch mehr Menschen ihre Freizeit in den eigenen vier Wänden verbringen, boomt zudem der Verkauf von Spielekonsolen. Die für diese Geräte notwendigen Prozessoren und andere Halbleiter-Bauelemente fehlen jetzt der Autoindustrie. Einige Hersteller sind so hart betroffen, dass sie wegen des Prozessormangels massiv Kurzarbeit einführen müssen – andere Produzenten haben allerdings nur geringe oder gar keine Probleme.

Nvidia Integrierte Schaltkreise kommen in modernen Autos zahlreich zum Einsatz.

Audi mit Kurzarbeit

Der VW-Konzern leidet schon jetzt unter dem Halbleiter-Mangel: Audi schickt bis Ende Januar 10.200 Mitarbeiter der Werke in Ingolstadt und Neckarsulm in Kurzarbeit, weil die Produktion ohne die kleinen elektronischen Bauteile nicht weitergehen kann. Konkret betroffen sind die Modellreihen A4 und A5. VW selbst hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres vor Engpässen bei der Produktion in China gewarnt.

Nvidia Ein fehlendes Halbleiter-Bauelement kann zum Produktionsstopp einer Automodellreihe führen.

Weltweites Problem

Der Halbleiter-Engpass ist ein weltweites Problem: Toyota musste bereits eine Produktionslinie in China stilllegen, Fiat Chrysler hat die Produktion in seinen Werken in Mexiko und in der kanadischen Provinz Ontario vorübergehend gestoppt. Ford musste seine Produktion im Werk Louisville im US-Bundesstaat Kentucky für eine Woche aussetzen und Honda pausiert seine Civic-Produktion im englischen Swindon für mindestes vier Tage – die Japaner schließen ihren englischen Standort allerdings ohnehin in diesem Jahr.

Nvidia Aktuell decken die Halbleiter-Hersteller den massiv gestiegenen Bedarf der Produzenten von Homeoffice-Elektronik.

Daimler mit flexibler Produktion

Daimler reagiert auf den globalen Halbleiter-Lieferengpass, nach eigenen Angaben, mit der hohen Flexibilität seiner Werke. Aktuell passt der schwäbische Autobauer permanent seine Produktion in Rastatt, Kecskemét und Bremen den vorhandenen Liefermöglichkeiten an. In Rastatt gibt es beispielsweise Kurzarbeit, in Bremen fallen, unter Beibehaltung des Dreischicht-Systems, die einzelnen Schichten jeweils 30 Minuten kürzer aus. Daimler betont, dass es für die Beurteilung weiterer Auswirkungen noch zu früh ist. Die Umsetzung der Mercedes-EQ-Elektrooffensive habe auf jeden Fall weiterhin oberste Priorität.

Bosch Die Hersteller von Halbleitern investieren in den Ausbau ihrer Produktions-Kapazitäten.

BMW nicht betroffen

BMW ist nach eigenen Angaben nicht von Produktionsausfällen betroffen. Die Bayern betonen, dass sie ihre Halbleiter-Bauteile für 2021 fristgerecht bestellt haben, und dass sie somit von vertragsgerechten Lieferungen ausgehen.

Die Gründe für den Mangel an den wichtigen elektronischen Bauteilen sind nämlich bei einem Teil der Autohersteller auch hausgemacht: Mit dem Beginn der Covid-19-Pandemie haben einige, in Erwartung von stark einbrechenden Absätzen, ihre Bestellungen zurückgefahren. Gleichzeitig haben die Hersteller von für Homeoffice notwendiger Elektronik deutlich mehr Prozessoren geordert, um in ausreichender Menge Laptops, Webcams, Tablets und 5G-Smartphones bauen zu können. Schließlich brauchen nicht nur Unternehmens-Mitarbeiter leistungsstarkes Elektronik-Equipment für ihren Arbeitsplatz zu Hause, auch die Unternehmen selbst mussten auf diesem Gebiet teilweise massiv nachrüsten.

Audi, Osram, Mercedes LED-Schweinwerfer sind ohne integrierte Schaltkreise nicht möglich.

Ein fehlender Prozessor kann Produktion stoppen

In neuen Autos können mehr als 100 Halbleiter-Elemente stecken. Fehlt auch nur ein einziges, kann das die Produktion des entsprechenden Modells stoppen.

Wie lange der Halbleitermangel anhält, lässt sich aktuell nur schwer einschätzen. Michael Hogan, Senior Vice President beim großen Halbleiter-Auftragsfertiger Globalfoundries, geht davon aus, dass von einer Bestellung eines Autoherstellers bis zur tatsächlichen Lieferung 20 bis 25 Wochen vergehen könnten. Da Globalfoundries schon bisher ein großer Lieferant für die Autoindustrie war, betont Hogan, dass man alles tue, um die Produktion für die Autoindustrie zu priorisieren.

Bosch Als Basis für integrierte Schaltkreise dienen sogenannte Wafer.

Halbleiter-Hersteller unter Druck

Bosch betont, dass aktuell die integrierten Schaltkreise für die Steuerung von Motoren und Getrieben fehlen. Trotz der angespannten Marktsituation möchte der deutsche Zulieferer die Auswirkungen für seine Kunden so gering wie möglich halten. Zulieferer Continental ruft die Halbleiterhersteller derweil dazu auf, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Der in Neubiberg bei München ansässige größte deutsche Halbleiterhersteller Infineon gab bereits bekannt, seine Investitionen in seine Produktionskapazität in diesem Jahr von 1,1 auf 1,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Dazu gehört auch die Steigerung der Produktion in der Chipfabrik im österreichischen Villach, wo unter anderem 12-Zoll-Wafer entstehen.

Bosch Die Produktion von Wafern erfolgt in Reinsträumen.

Als Auswirkung der Halbleiter-Krise rechnen Experten nicht mit einem Preisanstieg für Autos – allerdings könne es bei einigen Modellen zu deutlich erhöhten Wartezeiten kommen.

Fazit

Zeiten des schnellen Wandels hinterlassen in der Industrie tiefe Spuren: Die flächendeckende Einführung von Homeoffice aufgrund der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie sorgt für einen sprunghaft angestiegenen Bedarf an elektronischen Geräten wie Computern, Monitoren und Tablets. In diesen Geräten arbeiten Halbleiter-Chips. Und Halbleiterchips kommen seit Jahrzehnten auch vermehrt in Autos zum Einsatz – inzwischen können in einem neuen Auto über 100 dieser Bauteile stecken.

Jetzt wandern die Prozessoren vermehrt in Homeoffice-Elektronik – und fehlen für die Autoproduktion. Für ein Ende der Lieferkrise ist eine Produktionserhöhung von Halbleiter-Bauelementen nötig – die entsprechenden Unternehmen arbeiten mit Hochdruck daran. Trotzdem dürfte der Halbleitermangel noch eine Weile anhalten, was zwar nicht zu erhöhten Fahrzeugpreisen, aber immerhin zu deutlich längeren Lieferzeiten führen könnte.