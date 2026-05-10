Kia PV5 Cargo im Test: Revolutionärer Elektro-Van

Mit dem PV5 startet Kia eine Offensive im Transporter-Business. Der Multifunktions-Van hat das Zeug dazu, die Branche aufzumischen. In unserem ersten Test stellt er das unter Beweis. Denn viel Kritik gibt es nicht, dafür eine Menge Plus-Punkte.

Der Elektro-Van von Kia ist einer der ersten im Transporter-Segment, der vom Start weg als reines E-Fahrzeug entwickelt und konstruiert ist, während die Wettbewerber zum großen Teil noch auf elektrifizierte Verbrenner-Modelle setzen. Und er ist der Vorreiter einer ganzen PV-Reihe (PV steht bei Kia für "Platform Vehicle"). Mit den bereits angekündigten Modellen PV7 und PV9 folgen noch größere Derivate bis in die Sprinter-Klasse.