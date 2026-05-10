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Tests

Kia PV5 Cargo im Test: Revolutionärer Elektro-Van

Attacke auf ID.Buzz – Kia PV5 Cargo im Alltags-Check
Warum dieser Elektro-Van die Konkurrenz schockt

Mit dem PV5 startet Kia eine Revolution bei den elektrischen Transportern. Wir haben den Elektro-Van ausgiebig im Alltag getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.05.2026
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03/2026 Kia PV5 Cargo Elektro-Transporter
Foto: Kia

Mit dem PV5 startet Kia eine Offensive im Transporter-Business. Der Multifunktions-Van hat das Zeug dazu, die Branche aufzumischen. In unserem ersten Test stellt er das unter Beweis. Denn viel Kritik gibt es nicht, dafür eine Menge Plus-Punkte.

Der Elektro-Van von Kia ist einer der ersten im Transporter-Segment, der vom Start weg als reines E-Fahrzeug entwickelt und konstruiert ist, während die Wettbewerber zum großen Teil noch auf elektrifizierte Verbrenner-Modelle setzen. Und er ist der Vorreiter einer ganzen PV-Reihe (PV steht bei Kia für "Platform Vehicle"). Mit den bereits angekündigten Modellen PV7 und PV9 folgen noch größere Derivate bis in die Sprinter-Klasse.

Plattform schafft Platz

Einer der Vorteile dieser Strategie ist, dass Kia auf ...

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