Die häufigste Pannenursache ist auch im startenden Elektro-Zeitalter eine leere Batterie. Dabei ist bei Elektroautos nicht der große Lithium-Akku für den E-Antrieb gemeint, sondern der kleine 12-Volt-Block, den auch die Stromer besitzen. Der versorgt das Bordnetz – also Steuergeräte, Anzeigen, Radio, Gebläse oder Licht – mit Strom. Weil er aber keinen Verbrennungsmotor starten muss, ist er in der Regel kleiner dimensioniert als bei konventionellen Autos.

Dennoch ist die 12-Volt-Batterie wie bei Benzin- oder Dieselmodellen für den Start des Autos lebensnotwendig. In den meisten Fällen ist er auch bei E-Autos als Blei-Säure-Batterie ausgeführt. Diese Technik ist günstig, besitzt aber den Nachteil der relativ schnellen Selbstentladung. Steht das E-Auto also über einen längeren Zeitraum oder gibt es einen heimlichen Verbraucher, verliert der kleine Würfel seinen Saft. Unter Umständen lassen sich dann die Türen nur noch mit dem mechanischen Notschlüssel öffnen.

Achtung: Beim Anlegen der Kabelklemmen mit dem roten Kabel an den Pluspolen anfangen. Anschließend das schwarze Kabel an den Minuspol der leeren Batterie klemmen. Wenn das Bordsystem beim Druck auf den Startknopf zum Leben erwacht, sollten Sie die großen Verbraucher wie Gebläse oder Heizung ausschalten, damit es beim Abklemmen der Überbrückungskabel nicht zu Spannungsspitzen kommt. Beim Abnehmen der Klemmen in umgekehrter Reihenfolge, also mit dem schwarzen Kabel starten.