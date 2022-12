Elektroautos bei Hitze und Kälte So wirken sich Temperaturen auf die Reichweite aus

Das Thema Reichweitenangst nimmt langsam im Bewusstsein der Deutschen ab, was auch wenig verwundert. Schließlich können die E-Autos mit einer Stromladung mittlerweile immer längere Strecken zurücklegen. Zumindest ist das in der Theorie beim Blick auf die offiziellen WLTP-Werte so. Doch wie sieht die harte Realität im Sommer und Winter aus?

Die Hersteller machen an dieser Stelle wenig in Sachen Aufklärung. Diesen Job übernehmen Institutionen wie zum Beispiel die American Automobile Association (AAA) – quasi der US-ADAC. Die Organisation führte Tests mit verschiedenen E-Autos durch, um herauszufinden, inwieweit die Herstellerangaben von der Realität im Winter und im Sommer abweichen. Kurzum: Während in der warmen Jahreszeit im Schnitt 17 Prozent Reichweite verloren gehen, sind es in den kalten Monaten sogar 41 Prozent.

Vor allem der Betrieb von Klimaanlage und Heizung zehrt am Akku. Der US-Autoclub hat diesen Aspekt in seinen Tests besonders berücksichtigt. In einer Kälte- und Wärmekammer mit Rollenprüfstand und Datenaufzeichnung wurden Winter- und Sommerbedingungen simuliert. Die E-Autos absolvierten das Programm bei 35 sowie bei minus 6 Grad Celsius – einmal mit laufender Klimaanlage beziehungsweise Heizung, einmal ohne die Geräte. Sind sie ausgeschaltet, wirkt sich das enorm auf die Batteriekapazität aus: Statt 41 verlieren die E-Autos dann im Winter im Schnitt nur noch zwölf Prozent an Reichweite, im Sommer sind es vier anstelle von 17 Prozent.

Elektroautos: Temperaturauswirkungen auf die Reichweite Elektroauto Elektrische Reichweite in km nach WLTP Reale Reichweite WINTER in km Reale Reichweite SOMMER in km Audi e-tron GT Quattro 475 280 394 Audi Q4 40 e-tron 520 307 432 Audi e-tron 50 470 277 390 BMW i3 309 182 256 BMW i4 590 348 490 BMW iX3 461 272 383 BMW iX 40 xDrive 426 251 354 Citroën e-C4 354 209 294 Citroën e-Berlingo 285 168 237 Citroën e-SpaceTourer 100 kW 322 190 267 Cupra Born 77 kWh 548 323 455 Dacia Spring 230 136 191 DS3 Crossback E-Tense 340 201 282 Fiat 500 321 189 266 Ford Mustang Mach-E Std. Range RWD 440 260 365 Honda e 222 131 184 Hyundai Ioniq Elektro 311 183 258 Hyundai Ioniq 5 160 481 284 399 Hyundai Kona Elektro 150 kW 484 286 402 Jaguar I-Pace 464 274 385 Kia e-Soul 204 452 267 375 Kia e-Niro 64 kWh 455 268 378 Kia EV6 58 kWh 394 232 327 Lexus UX 315 186 261 Mazda MX-30 200 118 166 Mercedes EQS 450 782 461 649 Mercedes EQA 250 429 253 356 Mercedes EQB 300 4Matic 423 250 351 Mercedes EQC 437 258 363 Mercedes EQV 300 356 210 295 Mercedes EQE 350+ 654 386 543 MG ZS 440 260 365 MG Marvel R 402 237 334 MG 5 400 236 332 Mini Cooper SE 234 138 194 Nissan Leaf 62 kWh 385 227 320 Nissan NV200 Evalia 200 118 166 Nissan Ariya 87 kWh 460 271 382 Opel Corsa-e 359 212 298 Opel Mokka-e 338 199 281 Opel Combo-e Life 280 165 232 Opel Zafira-e Life 50 kWh 231 136 192 Peugeot e-208 362 214 300 Peugeot e-2008 342 202 284 Peugeot e-Rifter 282 166 234 Peugeot e-Traveller 75 kWh 322 190 267 Polestar 2 Long Range 542 320 450 Porsche Taycan 4S 409 241 339 Porsche Taycan Cross/Sport Turismo Tay. Sp. 492 290 408 Renault Twingo Electric 190 112 158 Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130 470 277 390 Renault Zoe R110 Z.E. 50 395 233 328 Smart Fortwo 135 80 112 Skoda Enyaq iV 80 535 316 444 SsangYong Korando e-Motion 339 200 281 Subaru Solterra 400 236 332 Tesla Model 3 491 290 408 Tesla Model S 652 385 541 Tesla Model Y 533 314 442 Tesla Model X 560 330 465 Toyota Proace Verso Electric 75 kWh 314 185 261 Toyota bZ4X AWD 410 242 340 VW ID.3 Pro S 551 325 457 VW ID.4 Pro Performance 517 305 429 VW ID.5 Pro Performance 521 307 432 VW ID. Buzz 500 295 415 Volvo C40 Recharge 444 262 369 Volvo XC40 Recharge 423 250 351 Quelle: eigene Berechnungen, American Automobile Association (AAA); Fahrzeug-Auswahl erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

Überschlagsrechnung hilft weiter

Diese Ergebnisse lassen sich nutzen. Da die Hersteller-Infos zu den jahreszeitabhängigen Reichweiten spärlich ausfallen, müssen die Kunden diese Werte einfach von den Prospektangaben abziehen. Die Redaktion nimmt Ihnen diese Arbeit ab, indem wir bei der Stromer-Auswahl in der Tabelle die Reichweiten sowohl für die kalten als auch für die warmen Monate angeben. Wir gehen dabei von den Werten aus, die bei eingeschalteter Klimaanlage oder Heizung gesammelt wurden, da das eher dem Fahrprofil der Nutzer entspricht.

Fairerweise ist jedoch anzumerken, dass die Resultate anders ausfallen, wenn sich Batterie und E-Auto abhängig von der Jahreszeit "vorkonditionieren" lassen. Diese Ausstattung nimmt bei Stromern zu: Sie können an der Steckdose vorgewärmt bzw. heruntergekühlt werden. Das wirkt sich positiv auf die Reichweite aus. Trotzdem taugen die Ergebnisse der AAA für die Überschlagsrechnung.

Und noch etwas: Die Deutschen fahren selten so viel am Tag, dass eine E-Auto-Batterie leer würde – die meisten nutzen den Wagen gerade einmal für rund 38 Kilometer. Mit diesem Fahrprofil müssen sie sich auch nicht vor dem Winter fürchten, der am meisten Reichweite frisst. Denn alle E-Autos schaffen diese Distanz spielend.

Fazit

Auch wenn die reale Reichweite geringer ausfällt als angegeben, ist das kein Grund zur Sorge. In Deutschland liegt die tägliche Fahrleistung bei gerade einmal 38 km – das schafft jedes E-Auto spielend.