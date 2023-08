Sie haben 10.000 Menschen befragen lassen, was sie in den nächsten zwölf Monaten bereit wären, zu ändern, um CO₂ zu sparen. Wurde dabei die aktuelle Lage berücksichtigt? Die Wartezeiten etwa für Wärmepumpen liegen bei bis zu einem Jahr …

Die Verbesserungen waren absolut überfällig. Wir sprechen hier von Privatleuten, die anpacken, die ihr eigenes Geld investieren, die ihre eigenen Verpflichtungen wie Job oder Familie haben – das sind in der Regel keine Hobby-Steuer- oder Energieexperten. Deshalb sollten sie auch nicht von Bürokratie und komplexen Steuerregeln ausgebremst werden. Alles, was hier weiter vereinfacht, hilft.

Werden aus Ihrer Sicht für den Umstieg auf E-Autos genügend Anreize gesetzt und Förderungen gewährt?

Die Kaufprämie ist nur ein Aspekt. Viele Menschen beschäftigt ganz praktisch die Frage, wo sie im Alltag laden können. Für Hausbesitzer ist eine Wallbox ideal und meist schnell installiert. Das entsprechende KfW-Förderprogramm war sehr erfolgreich – Hunderttausende Wallboxen wurden damit in die Garagen und Carports gebracht. Dass eine neue Wallbox-Förderung in Kombination mit Solaranlage und Stromspeicher geplant ist, begrüße ich ausdrücklich. Wir brauchen aber auch finanzielle Anreize, damit mehr Lademöglichkeiten für Mieter in Mehrfamilienhäusern sowie am Arbeitsplatz und an weiteren Orten geschaffen werden.