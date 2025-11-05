Tech Conference 2025: Longevity, VR & Auto-Innovation live

Das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart beherbergt die einzige Sammlung weltweit, die die Geschichte der Automobilindustrie vom ersten Tag an lückenlos darstellen kann. Ein perfekter Ort, um beim Rahmenprogramm "Meet the Future" die Zukunft heranzuzoomen. Multimedia Space, Live-Podcastaufnahmen, Talks, Videos, Social-Media-Produktionen, VR-Brillen – alles da. Zudem gab es Einblicke in den Alltag unserer Autotester: Vertreter des Ressorts Test & Technik von auto motor und sport erläuterten Kriterien und Methoden am Beispiel eines Modells aus dem aktuellen Dauertest-Fuhrpark.

blu dolci artwork So testen wir: Jens Dralle, Ressortleiter Test & Technik, im Gespräch.



Unter dem Stichwort "Automotive Health" stellten Kollegen des ETM Verlags das Programm DocStop vor, bei dem erkrankte Lkw-Fahrer medizinische Hilfe erhalten. BMW fuhr einen i7 xDrive60 mit umfangreicher Gesundheitssensorik vor. Das Forschungs- und Versuchsfahrzeug ist in eine Studie mit der Charité Berlin eingebunden, deren Ergebnisse Anfang 2026 vorgestellt werden sollen. Motto: Gesünder fahren heißt sicherer fahren!

Hans-Dieter Seufert Wissenschaftsjournalistin und Autorin Nina Ruge: Longevity ist die Zukunft.

