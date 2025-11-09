China setzt Design-Trends beim Kongress 2025

Wenn sich Top-Manager, Designer und Produktentwickler einer Branche unter einem Dach treffen, ist das eine ideale Gelegenheit zum Gedankenaustausch, aber auch, um Botschaften zu platzieren – so wie es Stefan Sielaff tat. Der ehemalige Designchef von Audi, der seit 2021 Vice President of Global Design bei der Geely Group ist, konstatierte im Eröffnungsgespräch mit ams-Chefredakteurin Birgit Priemer trocken: "Vorsprung durch Technik findet heute in China statt." Gleichzeitig liege der Fokus dort auf anderen Bereichen der Fahrzeugentwicklung. Die intuitive Interaktion mit dem Fahrzeug etwa spiele eine größere Rolle – ein Thema, das die Europäer weniger gut beherrschten. Zudem sei es wichtig, den kulturellen Hintergrund des jeweiligen Marktes zu verstehen.