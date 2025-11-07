Mobilitätswende 2025: VDA und VDIK fordern klare Reformen

Die deutsche Automobilindustrie steht an einem entscheidenden Wendepunkt", betonte VDA-Präsidentin Hildegard Müller in einer Videobotschaft im Rahmen des Kongresses. Der Wandel zu klimaneutraler Mobilität müsse Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Innovation sichern. Die VDA-Chefin lobte die Zusagen der Bundesregierung zu Bürokratieabbau, schnelleren Verfahren und technologieoffenen Lösungen, mahnte aber: "Reformen dürfen nicht länger aufgeschoben werden."

Laut einer VDA-Umfrage verschieben viele Mittelständler derzeit Investitionen oder verlagern sie ins Ausland – ein Alarmzeichen für den Standort, so Müller. Elektromobilität bleibe zentral, doch auch E-Fuels, Wasserstoff und Brennstoffzellen seien nötig, um CO₂‑Neutralität zu erreichen. Müller forderte verlässliche politische Rahmenbedingungen und bezahlbare, praktikable Mobilität für alle. "Mobilität ist mehr als Technik – sie ist Freiheit, Teilhabe und Lebensqualität." Der Wandel sei kein Risiko, sondern eine Chance, wenn Politik, Industrie und Gesellschaft gemeinsam handelten.

Hans-Dieter Seufert Imelda Labbé, VDIK-Präsidentin, im Gespräch mit Birgit Priemer.



Verbände sind sich einig Imelda Labbé, Präsidentin des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), stellte ebenfalls die Fortschritte, aber auch die Herausforderungen der Transformation zur E-Mobilität heraus: "Die Technologie wird angenommen", sagte Labbé, "doch insbesondere die Ladeinfrastruktur hinkt hinterher – die Durchschnittsbetrachtung muss weg." Sie wies in diesem Zusammenhang auf regionale Unterschiede hin, etwa drastische Engpässe in kleinen Kommunen und manchen Großstädten wie München.