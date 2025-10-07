Induktives Laden: Warum es der Cayenne kann und der Macan nicht

Die Technologie des kabellosen Ladens wird mit dem kommenden Porsche Cayenne Electric eingeführt, doch der Macan und der Taycan können davon nicht profitieren, wie "The Drive" berichtet. Auch wenn der Macan mit der PPE (Premium Platform Electric) auf der gleichen Plattform wie der Cayenne basiert (Taycan: J1-Plattform), gibt es technische Gründe, welche die Integration der induktiven Lade-Technologie verhindern.

Platzmangel und Fahrwerksgeometrie Für den Cayenne Electric bietet Porsche ein kabelloses Ladesystem gegen einen Aufpreis in bisher unbekannter Höhe an. Die technischen Herausforderungen, dieses System auch in Macan und Taycan zu implementieren, sind aber offensichtlich hoch. Obwohl der Macan und der Cayenne Electric auf derselben Plattform basieren, gibt es entscheidende Unterschiede in den Fahrzeugdimensionen und in der Fahrwerksgeometrie.

Der Cayenne ist deutlich breiter als der Macan und Taycan, weshalb er auch mehr Platz zwischen den vorderen Radaufhängungen bietet. Die induktive Ladeplatte ist unter dem Frontmotor montiert und befindet sich somit zwischen den dortigen Radaufhängungen. Sowohl der Macan als auch der Taycan bieten dort nicht genügend Platz für das induktive Ladepad. Hinzu kommt eine andere Fahrwerksgeometrie als beim Cayenne, was ein Nachrüsten der kabellosen Ladetechnik ebenfalls verhindert.