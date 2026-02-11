AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft

Bis zu 6,7 Liter Hubraum: GM’s neuer Small-Block-V8

GMs neuer Small-Block-V8
6,7 Liter Hubraum?

GM entwickelt die sechste Generation seines Small-Block-V8, die künftig in verschiedenen Fahrzeugen wie dem Pick-up Chevrolet Silverado 1500, SUVs und der Corvette zum Einsatz kommen soll. Der Motor wird in mehreren Varianten erwartet, darunter eine Top-Version mit 6,7 Litern Hubraum.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.02.2026
Als Favorit speichern
11/2025 Chevrolet Corvette ZR1 V8 Motor
Foto: Chevrolet

GM entwickelt aktuell die sechste Generation seines Small-Block-V8, der voraussichtlich ab 2027 in verschiedenen Fahrzeugen wie der Chevrolet Silverado 1500, SUVs und der Corvette zum Einsatz kommen soll. Der neue V8-Motor wird in mehreren Varianten erwartet, darunter eine 5,7-Liter-Version sowie eine leistungsstärkere 6,6-Liter-Version. Besonders spannend ist das Gerücht über eine Top-Variante mit 6,7 Litern Hubraum, die eine Aluminium-Bauweise und moderne Einspritztechnologien nutzen könnte.

Neben den bekannten Produktionsstätten in Flint (Michigan) und Buffalo (New York) wird auch das Werk in St. Catherines, Ontario/Kanada, in die Produktion der neuen Small-Block-V8-Motoren eingebunden. Diese Erweiterung der Fertigungskapazitäten ist Teil von GMs umfassender Strategie, die neue Motorengeneration auf mehreren Märkten anzubieten.

Leistungssteigerung und Effizienz

Die neuen Small-Block-Motoren sollen eine deutliche Leistungssteigerung sowie Verbesserungen in der Effizienz bieten. Erste Berichte sprechen von einer Steigerung der Effizienz um bis zu 6 Prozent im Vergleich zu den derzeit verwendeten Motoren. Die Top-Variante mit 6,7 Litern könnte über 550 PS liefern und so zwischen den bestehenden Corvette-Varianten und den leistungsstärkeren Modellen wie der Z06 angesiedelt sein. Die Ingenieure setzen bei der Ventilsteuerung weiterhin auf die robuste Stoßstangen-Technologie und die Kombination aus Direkteinspritzung und Saugrohreinspritzung (Dual-Injector-System) soll mit modernisierten Elementen weiterhin zum Einsatz kommen.

Der Small-Block V8 von Chevrolet hat eine lange und erfolgreiche Geschichte, die 1955 mit dem 4,3-Liter-Modell begann. Schnell etablierte sich der in seinen Gesamtdimensionen im Vergleich zum Big Block kompaktere Motor als eine der beliebtesten V8-Optionen auf dem Markt. Mit der Einführung von Varianten wie dem 350er Small-Block und später der Generation III mit den LS-Motoren erlebte der Small-Block V8 kontinuierliche Weiterentwicklungen.


Radikale Umkehr

Der aktuelle Schritt hin zur sechsten Generation betont, dass GM weiterhin an der Bedeutung des V8-Motors für seine Fahrzeuge festhält, insbesondere in leistungsorientierten Modellen wie der Corvette und in den vielseitigen Nutzfahrzeugen der Silverado-Pick-up-Serie. Dabei sah es vor zwei Jahren noch so aus, als wolle sich GM aus der Entwicklung und Produktion von V8-Motoren komplett verabschieden.

Fazit

Mehr zum Thema Verbrennungsmotor