Bis zu 6,7 Liter Hubraum: GM’s neuer Small-Block-V8

GM entwickelt aktuell die sechste Generation seines Small-Block-V8, der voraussichtlich ab 2027 in verschiedenen Fahrzeugen wie der Chevrolet Silverado 1500, SUVs und der Corvette zum Einsatz kommen soll. Der neue V8-Motor wird in mehreren Varianten erwartet, darunter eine 5,7-Liter-Version sowie eine leistungsstärkere 6,6-Liter-Version. Besonders spannend ist das Gerücht über eine Top-Variante mit 6,7 Litern Hubraum, die eine Aluminium-Bauweise und moderne Einspritztechnologien nutzen könnte.

Neben den bekannten Produktionsstätten in Flint (Michigan) und Buffalo (New York) wird auch das Werk in St. Catherines, Ontario/Kanada, in die Produktion der neuen Small-Block-V8-Motoren eingebunden. Diese Erweiterung der Fertigungskapazitäten ist Teil von GMs umfassender Strategie, die neue Motorengeneration auf mehreren Märkten anzubieten.

Leistungssteigerung und Effizienz Die neuen Small-Block-Motoren sollen eine deutliche Leistungssteigerung sowie Verbesserungen in der Effizienz bieten. Erste Berichte sprechen von einer Steigerung der Effizienz um bis zu 6 Prozent im Vergleich zu den derzeit verwendeten Motoren. Die Top-Variante mit 6,7 Litern könnte über 550 PS liefern und so zwischen den bestehenden Corvette-Varianten und den leistungsstärkeren Modellen wie der Z06 angesiedelt sein. Die Ingenieure setzen bei der Ventilsteuerung weiterhin auf die robuste Stoßstangen-Technologie und die Kombination aus Direkteinspritzung und Saugrohreinspritzung (Dual-Injector-System) soll mit modernisierten Elementen weiterhin zum Einsatz kommen.

Der Small-Block V8 von Chevrolet hat eine lange und erfolgreiche Geschichte, die 1955 mit dem 4,3-Liter-Modell begann. Schnell etablierte sich der in seinen Gesamtdimensionen im Vergleich zum Big Block kompaktere Motor als eine der beliebtesten V8-Optionen auf dem Markt. Mit der Einführung von Varianten wie dem 350er Small-Block und später der Generation III mit den LS-Motoren erlebte der Small-Block V8 kontinuierliche Weiterentwicklungen.



Radikale Umkehr Der aktuelle Schritt hin zur sechsten Generation betont, dass GM weiterhin an der Bedeutung des V8-Motors für seine Fahrzeuge festhält, insbesondere in leistungsorientierten Modellen wie der Corvette und in den vielseitigen Nutzfahrzeugen der Silverado-Pick-up-Serie. Dabei sah es vor zwei Jahren noch so aus, als wolle sich GM aus der Entwicklung und Produktion von V8-Motoren komplett verabschieden.