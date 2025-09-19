Echte Felgen aus Kindheitsträumen: Hot-Wheels-Felge für echte Autos

Nostalgie verschmilzt mit Innovation: Was einst als Spielzeug auf dem Teppich seinen Lauf nahm, ist nun Realität für echte Autos. Concept Car Studio (CCS) hat mit der U-HOT-Felge ein Design geschaffen, das jeden Car- und Hot-Wheels-Fan sofort an seine Kindheit erinnert.

Die Felge, die Kindheitsträume wahr macht Wenn du als Kind mit Hot-Wheels-Fahrzeugen gespielt hast, dann sind dir die charakteristischen Felgen der "Ultra Hots"-Serie sicherlich im Gedächtnis geblieben. Diese glänzenden Discs, die in metallischem Chrom glänzen und von sechs kleinen Linien durchzogen sind, waren ein Markenzeichen vieler Hot-Wheels-Modelle. Concept Car Studio hat sich genau dieses Design zum Vorbild genommen, um eine Felge zu entwickeln, die echte Autos ziert. Die U-HOT-Felge ist eine perfekte Mischung aus Retro-Nostalgie und moderner Fahrzeugmodifikation – und das in den Größen von 14 bis 28 Zoll.

Maßgeschneiderte Felgen für jeden Geschmack Das Besondere an den U-HOT-Felgen ist nicht nur das Design, sondern auch die individuelle Anfertigung. Concept Car Studio fertigt jedes Set auf Bestellung. Die Felgen sind speziell nach den Anforderungen des Kunden – von der Größe bis hin zum Lochkreis.

Für wen sind die U-HOT-Felgen geeignet? Die U-HOT-Felgen sind natürlich für Hot-Wheels-Fans gedacht und ein echtes Statement für jeden, der das Besondere sucht. Besonders gut passen sie auf Fahrzeuge, die in der Customizing-Szene zu Hause sind, Durch die große Auswahl an Größen und Lochmustern können sie praktisch auf jedes Auto montiert werden – ob auf dem neuesten Modell oder dem Klassiker aus den 80er Jahren.

conceptcarstudio Concept Car Studio zeigt seine U-HOT-Felgen an einem in Boston Green lackierten BMW E36 Coupé.

Concept Car Studio: Mehr als nur Felgen Brent Lawson, der Kopf hinter Concept Car Studio, verfolgt mit seinen Designs eine klare Vision. Er will den traditionellen Wheel-Markt aufmischen und jenseits der üblichen Luxusfelgen ein individuelles, einzigartiges Design bieten, das den Fahrzeugbesitzern wirklich etwas bedeutet. "Wir wollen keine Felgen für BMW oder Porsche, sondern für echte Enthusiasten, die eine Geschichte erzählen wollen", freut sich Lawson gegenüber The Drive. Andererseits zeigt er auf Instagram voller Stolz die Felgen an einem Boston Green lackierten BMW E36 Coupé.

conceptcarstudio Die Felgen sind aus Hot Wheels „Ultra Hots“-Seriebekannt - und hier in echt an einem BMW E36 Coupé montiert.