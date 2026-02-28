AMS Kongress
Additive helfen: Wie der Verbrenner im Hybrid gesund bleibt

Additive können Motor länger am Leben halten
Wie der Verbrenner im Hybrid gesund bleibt

Hybridfahrzeuge nutzen oft die E-Maschine, selten den Verbrenner. Wir erklären, wie Additive den Kraftstoff stabilisieren und unheilvolle Ablagerungen im Einspritztrakt verhindern.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 28.02.2026
Als Favorit speichern
Einspritzdüse Verbrennungsmotor eingeklinkt Liqui Moly Additiv
Foto: David Gysel Lenk / Liqui Moly / Collage: ams

Stellen Sie sich mal vor, Ihr Herz würde nur sporadisch schlagen, das Blut nicht kontinuierlich durch die Adern fließen, sondern immer wieder verharren. Mit Vitalität und stabilem Kreislauf wäre es wohl recht schnell vorbei. Keine Bange, wir machen jetzt keinen auf Mediziner – aber auch wenn der Vergleich weit hergeholt erscheint, ist er im Hinblick auf moderne Hybridfahrzeuge gar nicht so unpassend.

Schließlich übernimmt hier bei entsprechendem Fahrprofil häufig die E-Maschine die Arbeit – gerade bei Voll- oder Plug-in-Hybriden. "In einem Hybridfahrzeug kommt der Verbrennungsmotor nicht permanent zum Einsatz. Beim Anfahren, im Stadtverkehr und auf Kurzstrecken kommt die Energie vom Elektroantrieb. Nur auf langen Distanzen, ab mittleren Geschwindigkeiten ...

