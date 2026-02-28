Additive helfen: Wie der Verbrenner im Hybrid gesund bleibt

Stellen Sie sich mal vor, Ihr Herz würde nur sporadisch schlagen, das Blut nicht kontinuierlich durch die Adern fließen, sondern immer wieder verharren. Mit Vitalität und stabilem Kreislauf wäre es wohl recht schnell vorbei. Keine Bange, wir machen jetzt keinen auf Mediziner – aber auch wenn der Vergleich weit hergeholt erscheint, ist er im Hinblick auf moderne Hybridfahrzeuge gar nicht so unpassend.