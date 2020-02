Hyundai/Kia ICT-Schaltsystem Automatik blickt voraus und denkt mit

Der koreanische Autokonzern Hyundai und seine Tochter Kia kündigen an, künftig prädiktive, also vorausschauende Schaltungen anbieten zu wollen. Die damit optimierten Gangwechsel sollen den Fahrkomfort erhöhen, aber auch den Verbrauch senken.

Das ICT-System – ICT steht für Information and Communication Technology – wechselt dabei völlig selbständig die Gänge in Abhängigkeit von Topografie, Fahrzustand und Verkehrsaufkommen. Später sollen per 5G-Vernetzungstechnik auch noch Ampelschaltungen und andere den Verkehrsfluss beeinflussende Faktoren in die Schaltlogik integriert werden.

Kia

Als Entscheidungsgrundlage für die Gangwechsel greift ICT auf die 3D-Navigation mit Echtzeitverkehrsdaten sowie die Front-Radar- und Kamerasysteme zu. So werden Straßenverläufe, Tempolimits und auch andere Verkehrsteilnehmer in die Schaltstrategie des Automatikgetriebes einkalkuliert. Hält das System beispielsweise den „Segel-Zustand“ für angebracht, so wird der Leerlauf eingelegt. Erkennt ICT die Einfahrt in eine Schnellstraße, so wird zurückgeschaltet und der Sport-Modus aktiviert.

In Feldversuchen soll das ICT-System die unerwünschten Schaltvorgänge in Kurven um bis zu 43 Prozent und unnötige Bremsvorgänge um bis zu elf Prozent reduziert haben.