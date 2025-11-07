Neues Tremec-6-Gang-Getriebe: Handschaltoption für die Corvette C8?

Das US-Unternehmen Tremec rüstet weltweit zahllose Autos diverser Hersteller mit Getrieben aus. Das Portfolio umfasst Schaltboxen für Verbrenner, Hybrid- und Elektroantriebe – vom Pkw bis hin zum Nutzfahrzeug. Neben der Erstausrüstung legt Tremec regelmäßig auch Getriebe für den Nachrüstmarkt auf.

Nachrüster freuen sich über Schaltgetriebe Jüngstes Produkt für den Aftermarket ist ein manuelles Sechsgang-Getriebe in Transaxle-Bauweise. Mit seinen Eckdaten ist es ideal für Mittelmotor-Konfigurationen, die dabei auch extrem potent ausfallen dürfen. Tremec gibt die manuelle Schaltbox frei für ein Drehmoment bis zu 1.085 Nm sowie bis zu 1.000 PS Leistung. Die Eingangsdrehzahl ist auf 8.600 Touren limitiert. Integriert ist zudem ein mechanisches Sperrdifferenzial.

Das Tremec-Schaltgetriebe verfügt über sechs Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Die Zahnräder sind mit Schrägverzahnung versehen und so gefertigt, dass sie maximale Drehmomentübertragung bei minimalem Getriebegeräusch ermöglichen. Das Getriebe verfügt zudem über eine Lamellenkupplung mit konzentrischem Nehmerzylinder. Die Schmierung und Kühlung der Zahnräder erfolgt über eine Gerotorpumpe, die von der Getriebeeingangswelle angetrieben wird. Die Gangwechsel erfolgen über einen seitlich angebrachten Seilzugmechanismus.

Sechsgang-Schaltung passt in Corvette C8 und Mustang GTD Tremec sieht das neue Schaltgetriebe als Option für Custom-Umbauten. Besonders interessant ist die neue Schaltbox allerdings für Corvette-C8-Fans, denn das neue Tremec-Getriebe wurde von der Achtgang-Doppelkupplungs-Schaltung, Typ TR-9080 DCT, der Corvette abgeleitet und teilt sich so mit diesem weitestgehend das Gehäuseprofil und vor allem die Montagepunkte. Die neue Handschaltung kann also ohne größere Anpassungen das Doppelkupplungsgetriebe ersetzen. Auch für das dann obligatorische Kupplungspedal hält Tremec Lösungen bereit.