VW Elektro-Bürostuhl Van-Feeling im Office

Die Idee hinter dem Elektro-Bürostuhl-Projekt ist ganz einfach. Wir wollten Büromitarbeitern ein Gefühl dafür geben, wie es ist, einen Transporter von Volkswagen Nutzfahrzeuge als Arbeitsplatz zu haben, erklärt VW Norwegen über seine Social-Media-Kanäle.

Mit Touchscreen und Alufelgen

Also griff man ins Teileregal der Transportermodelle und setzte daraus einen mobilen Bürostuhl zusammen, der mehr kann, als nur "besessen" vor dem Schreibtisch zu stehen. Der eigentliche Sitz trägt ein gesticktes VW-Logo, kann elektrisch beheizt werden und trägt als Highlight in der Armlehne zur Steuerung aller Funktionen ein Touchdisplay. Das in Metallic-Farbe lackierte Fahrgestell setzt auf aus dem Vollen gefräste Aluminiumfelgen, hinten in vier Zoll Durchmesser. Natürlich im Design von VW Nutzfahrzeugfelgen. Zentral verbaut ist ein kleiner Elektromotor, der nur die Hinterräder antreibt. Eine Rückfahrkamera und ein 360-Grad-Sensor geben Sicherheit auf allen Wegen durch die Bürogemeinschaft.

12 km Reichweite

Der Ausflug darf aber auch mal über den eigenen Büroflur hinaus gehen, denn die verbaute Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 12 Kilometer. Wer dabei öffentliche Straßen nutzen möchte, freut sich über die integrierte LED-Beleuchtung sowie die ebenfalls integrierten Blinker sowie die ebenfalls verbaute Hupe. Für Unterhaltung unterwegs sorgt ein Mediaplayer samt im Sitz verbauter Lautsprecher. Handelt es sich um eine Dienstfahrt mit Akten im Gepäck, so finden die in einem kleinen Staufach ihren Platz. Größere Aktenberge müssen in den Anhänger. Für den steht eine Kugelkopfhängerkupplung bereit.

Bevor Sie jetzt zum VW-Händler rennen und bestellen wollen – der Stuhl aus Norwegen ist und bleibt ein Unikat, ein unverkäufliches noch dazu.

Fazit

Es ist ein Werbegag, aber ein ausgefallener. VW Norwegen hat aus Nutzfahrzeugteilen einen elektrisch angetriebenen Bürostuhl gebaut. Der soll Büromitarbeitern ein Gefühl dafür geben, wie es ist, einen Transporter von Volkswagen Nutzfahrzeuge als Arbeitsplatz zu haben.