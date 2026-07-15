Bis zu 1.450 km Reichweite: Neuer Dacia Bigster Bi-Fuel mit Automatik

Der Dacia Bigster Mild Hybrid-G 140 kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit einem 48-Volt-Mildhybrid-System. Der Verbrennungsmotor leistet 140 PS und wird vom Renault-Geely-Joint-Venture Horse gefertigt. Das Besondere an diesem Antrieb ist das Bi-Fuel-System, das sowohl Benzin als auch Flüssiggas (LPG) nutzt. Dank eines Benzintanks und eines platzsparend in der Reserveradmulde untergebrachten LPG-Tanks, die jeweils rund 50 Liter fassen, erreicht der Bigster eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 1.450 Kilometern.

Die neue Sechsstufen-Automatik bietet zusätzlichen Komfort, insbesondere im Stadtverkehr und auf langen Strecken. Sie ergänzt das bisherige Angebot aus Schalt- und Doppelkupplungsgetrieben sinnvoll und macht den Bigster für eine breitere Zielgruppe interessant.

Vorteile des Bi-Fuel-Systems Das Bi-Fuel-System des Bigster ermöglicht nicht nur eine hohe Reichweite, sondern auch geringere Betriebskosten im Vergleich zu reinen Benzinmotoren. Flüssiggas ist in vielen Ländern günstiger als Benzin, was sich positiv auf die Gesamtkosten auswirkt. Zudem senkt der LPG-Betrieb die CO₂-Emissionen um etwa zehn Prozent gegenüber einem vergleichbaren Benzinantrieb.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität: Sollte einmal keine LPG-Tankstelle verfügbar sein, kann problemlos auf Benzin zurückgegriffen werden. Diese Vielseitigkeit macht den Bigster besonders attraktiv für Vielfahrer und Pendler.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Vergleich zu anderen Kompakt-SUVs wie dem VW Tiguan oder dem Hyundai Tucson punktet der Dacia Bigster vor allem durch seinen Preisvorteil. Während ein Tiguan in der Basisversion bei über 38.000 Euro startet, ist der Bigster bereits ab 23.990 Euro erhältlich – trotz ähnlicher Reichweitenwerte und moderner Antriebstechnologie.

Auch in puncto Ausstattung kann der Bigster überzeugen: Serienmäßig sind unter anderem LED-Scheinwerfer, ein digitales Cockpit sowie ein modernes Infotainmentsystem mit Touchscreen an Bord. Optional stehen Features wie eine elektrische Heckklappe oder ein Panorama-Schiebedach zur Verfügung.

Marktstrategie von Dacia Dacia verfolgt mit dem Bigster eine klare Strategie: Hochwertige Technik zum erschwinglichen Preis anzubieten. Die Einführung der Automatikoption für den Mild Hybrid-G 140 zeigt, dass das Unternehmen gezielt auf Kundenwünsche eingeht und dabei dennoch seine Kernphilosophie beibehält.

Die Kombination aus LPG-Antrieb und Automatik ist derzeit einzigartig im Volumensegment und könnte Dacia einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Besonders in Märkten wie Deutschland, wo alternative Antriebe zunehmend gefördert werden, dürfte diese Variante auf großes Interesse stoßen.