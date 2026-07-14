Angriff auf den Dacia Duster: China-Hybrid-SUV Jaecoo 5 HEV mit 224 PS ab 27.900 Euro

Die Chery-Tochter Jaecoo folgt dem neuen Muster chinesischer Marken bei ihrem Europa-Angebot und liefert statt reinem Elektroantrieb kostengünstigere Hybrid-Technik. Konkret tritt der Jaecoo 5 HEV im Kompakt-SUV-Segment mit erstaunlicher Systemleistung zu einem ziemlich attraktiven Preis an, der speziell europäische Günstig-Marken wie Dacia in Bedrängnis bringt. Der 5 HEV zielt ziemlich genau auf den Dacia Duster Hybrid, liefert aber zum vergleichbaren Preis erheblich mehr Leistung. Nach dem größeren PHEV-SUV Jaecoo 7 (siehe Video unten) ist das damit die zweite in Deutschland angebotene Baureihe der Marke.

Kein Allrad, aber viel Leistung Das "Super Hybrid System" des Jaecoo 5 HEV kombiniert einen speziell für den Hybridbetrieb entwickelten 1,5-Liter-TGDI-Benzinmotor, einen Elektromotor an der Vorderachse und ein DHT-Hybridgetriebe. Allradantrieb ist nicht vorgesehen. Der Vierzylinder-Turbobenziner leistet 143 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 215 Nm. Der Elektromotor erreicht eine typisch für chinesische Hybride sehr hohe Spitzenleistung von 150 kW und ein Drehmoment von 310 Nm. Gemeinsam liegt die Systemleistung aus beiden Antrieben bei 224 PS und das Systemdrehmoment bei 295 Nm. Die elektrische Energie speichert eine 1,83 kWh große NCM-Batterie. Sie wird über wie üblich bei Standard-Hybriden durch den Verbrenner und durch Rekuperation geladen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 40 km/h erfolgt der Antrieb auf kurzen Strecken überwiegend elektrisch. Der Hybrid-SUV erreicht laut Jaecoo trotz dem nicht besonders großen 51-Liter-Tank eine Reichweite von bis zu 980 Kilometer, den WLTP-Verbrauch gibt die Marke mit 5,3 Liter an.

Der Jaecoo 5 HEV ist optisch recht interessant gestaltet. Besondere Designmerkmale sind der großflächige Kühlergrill sowie die ebenfalls großformatige und hochgezogene Frontscheibe. Das bringt in der Seitenansicht eine ungewöhnliche Optik mit dem ab der A-Säule nach hinten abfallenden Dach, dürfte aber die Übersicht vom Fahrersitz aus verbessern. Ein Vorschuss-Lob verteilen wir für die Bügel-Türgriffe. In der Heckansicht klingt ein bisschen Range Rover durch.

Vier Farben, großes Glasdach Der Jaecoo 5 HEV steht serienmäßig auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Für die Karosserie stehen vier Lackierungen zur Auswahl: die Perleffekt-Farben Khaki White und Carbon Crystal Black sowie die Metallic-Lackierungen Far Blue und Phantom Grey. Im Innenraum prägt ein 13,2 Zoll großes Zentraldisplay im sogenannten Flowing-Waterfall-Design die Gestaltung der Instrumententafel. Ergänzt wird es durch ein 8,9 Zoll großes LCD-Instrumentencluster für die Anzeige von Fahrinformationen. Für häufig genutzte Funktionen wie die Bedienung von Fenstern und Außenspiegeln kommen weiterhin klassische Schalter zum Einsatz. Ein 1,45 Quadratmeter großes Panorama-Glasdach mit elektrischem Sonnenschutz gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Mit einer Länge von 4.380 mm, einer Breite von 1.860 mm und einer Höhe von 1.650 mm liegt der Jaecoo im Kompakt-SUV-Segment. Der Radstand beträgt 2.620 mm, der Wendekreis liegt bei 10,9 Metern. Im Innenraum finden bis zu fünf Personen Platz. Das Gepäckabteil bietet ein Volumen von 314 Litern, das durch Umklappen der Rückbank auf bis zu 1.214 Liter erweitert werden kann. Die ungebremste Anhängelast beträgt 750 kg; was gebremst an den Haken darf, hat Jaecoo noch nicht veröffentlicht.

Der neue Hybrid-SUV ist in den Ausstattungslinien Select und Exclusive erhältlich. Die Basisversion Select kostet 27.900 Euro und umfasst unter anderem ein LED-Lichtsystem mit LED-Projektionsscheinwerfern, Tagfahrlicht, Rückleuchten und dynamischen Blinkern. Hinzu kommen unter anderem eine automatische Fernlichtsteuerung, eine Follow-me-home-Funktion und ein Regensensor. Im Innenraum gehören schwarze Stoffsitze mit manuell einstellbaren Sitzen, eine Sitzheizung für die vorderen Plätze, ein beheizbares Multifunktionslenkrad in Kunstleder und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Feinstaubfilter zur Serienausstattung. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 40:60 teilen oder vollständig umklappen.

Kampfpreis inklusive Zur digitalen Ausstattung zählen ein 13,2 Zoll großes Zentraldisplay und eine 8,9 Zoll große LCD-Instrumentenanzeige. Die Smartphone-Anbindung ist kabellos über Android Auto und Apple CarPlay möglich. Außerdem gehören eine Sprachsteuerung, ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern sowie mehrere USB-Anschlüsse und eine 12-Volt-Steckdose zur Ausstattung. Eine zweilagige Akustikverglasung im vorderen Bereich und das 1,45 Quadratmeter große Panorama-Glasdach ergänzen die Komfortausstattung.

Die höher positionierte Ausstattungslinie Exclusive ist ab 30.900 Euro erhältlich und erweitert die Ausstattung unter anderem um eine Dachreling, getönte Heckscheiben und elektrisch anklappbare sowie beheizbare Außenspiegel. Für Park- und Rangiermanöver steht eine 540-Grad-Rundumsichtkamera zur Verfügung. Im Innenraum kommen elektrisch verstellbare Vordersitze mit Sitzbelüftung, eine hintere Mittelarmlehne mit Getränkehaltern, eine 64-farbige Ambientebeleuchtung und ein elektrisches Sonnenschutzrollo für das Panorama-Glasdach hinzu. Die Instrumententafel ist mit Softtouch-Oberfläche ausgeführt, die Türverkleidungen verfügen über eine Lederoptik. Ein Sony-Soundsystem mit acht Lautsprechern und eine kabellose Smartphone-Lademöglichkeit mit 50 Watt gehören ebenfalls zum Umfang der Exclusive-Ausstattung.