AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oberklasse
Tests

Audi RS 6 Avant im 50.000-km-Dauertest: Wenn Alltag plötzlich 305 km/h kann

Audi RS 6 Avant im 50.000-km-Dauertest
Wenn Alltag plötzlich 305 km/h kann

Mit 630 PS und einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.680 Litern ist der Audi RS 6 Avant Performance Sportwagenschreck und Alltagsheld zugleich. Dauertestbilanz des Power-Kombi.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.02.2026
Als Favorit speichern
Audi RS 6 Avant
Foto: Christian Gebhardt, Jonas Greiner, Gabriel Richter, Arturo Rivas, Hans-Dieter Seufert, Marcus Schurig

Saturday Night Fever! An was wir bei sport auto dabei denken? Nein, natürlich nicht an John Travolta im gleichnamigen Tanzfilm aus den 1970er-Jahren, sondern an jene Zeitspanne einer Woche, in der die deutschen Autobahnen nahezu leer gefegt sind. Der ideale Zeitpunkt für einen High-Performance-Nachtschwärmer. Einer, mit dem man gern die Samstagnacht auf einer leeren Autobahn durchmacht, ist der Audi RS 6 Avant Performance.

270, 280, 290, Tacho 306 km/h – willkommen im König unter den Power-Kombis. Kaum ein anderer galoppiert mit einer derartigen Vehemenz seiner Höchstgeschwindigkeit entgegen wie die Performance-Version des 5G genannten Avant-Modells aus der A6-Baureihe vom Typ C8. Die Zulassungsbescheinigung Teil I, im Volksmund Fahrzeugschein ...

Mehr zum Thema Audi F1 Team