Audi RS 6 Avant im 50.000-km-Dauertest: Wenn Alltag plötzlich 305 km/h kann

Saturday Night Fever! An was wir bei sport auto dabei denken? Nein, natürlich nicht an John Travolta im gleichnamigen Tanzfilm aus den 1970er-Jahren, sondern an jene Zeitspanne einer Woche, in der die deutschen Autobahnen nahezu leer gefegt sind. Der ideale Zeitpunkt für einen High-Performance-Nachtschwärmer. Einer, mit dem man gern die Samstagnacht auf einer leeren Autobahn durchmacht, ist der Audi RS 6 Avant Performance.