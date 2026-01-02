BMW 530e im Test: So gut kann sich Effizienz anfühlen

Ein ordentlicher, doch nicht brillanter Plug-in-Hybrid (PHEV) sei der 530e der Vorgänger-Generation G30, urteilte der Kollege vor knapp zwei Jahren in einem Vergleichstest. Der neue G60 soll vieles besser können, schauen wir also mal.

Der Vierzylinder-Benziner blieb praktisch unverändert. Er leistet nun 190 statt 184 PS, das fällt nicht weiter auf. Immerhin kann er nun auf einen Benzinvorrat von 60 Litern (G30: 46 Liter) zurückgreifen, gut für die Verbrenner-Reichweite. Doch auch elektrisch kommt der BMW 530e nun viel weiter. Mit seinem 22,1 kWh großen Stromspeicher reicht es locker für rund 100 Kilometer, falls das Fahrpedal nicht zu druckvoll bedient wird.

Souveräner Hybridantrieb Am motorseitigen Getriebeeingang sitzt neuerdings eine maximal 135 kW starke Synchron-Maschine, das ergibt zusammen mit den Verbrenner-PS eine Systemleistung von 220 kW bzw. 299 PS (G30: 292 PS). Zudem bedient sich BMW eines Kniffs: Mittels Vorübersetzung wird das maximale Drehmoment des Elektromotors von nominell 280 Nm auf bis zu 450 Nm gehebelt.

Das kommt der Kraftentfaltung des Hybridsystems zugute. Entsprechend sämig zieht der Antrieb durch, kaum vier Sekunden vergehen von 80 bis 120 km/h, wenn beide Antriebsmaschinen an der Ausgangswelle drehen.

Achim Hartmann Unter der Haube arbeitet ein effizienter Zweiliter-Vierzylinder, unterstützt von einer 135-kW-E-Maschine.



Kultivierte Beschleunigung ohne akustische Effekte Zudem vollzieht sich die Beschleunigung sehr kultiviert: Der Vierzylinder bleibt akustisch und schwingungstechnisch unauffällig. Wer es noch feiner mag, kann ein Regal höher den 550e xDrive wählen, dort sorgen ein Dreiliter-Reihensechser und 489 PS (360 kW) Systemleistung für ein noch sublimeres Antriebserlebnis.

Viel gepflegteren Federungskomfort dürfte der kräftigere 5er dabei kaum bieten. Der BMW 530e schmiegt sich mit der luftgefederten Hinterachse und dem optionalen Adaptivfahrwerk samt Integrallenkung (für 2.440 Euro eine Empfehlung) sehr talentiert über allerlei Unebenheiten.

Achim Hartmann Der Plug-in-Hybrid sprintet dank 299 PS Systemleistung in 6,3 Sekunden auf Tempo 100.



Premium-Gefühl bei niedrigem Verbrauch Dass der 5er durch das Zusatzgewicht und die komfortablere Auslegung über die Jahre im Handling etwas hüftsteifer wurde, stört allenfalls nostalgische Autogourmets. Alle anderen erfreuen sich am Premium-Fahrgefühl und den Kompaktklasse-Verbrauchswerten. Das ist doch ziemlich brillant, oder?

Fazit